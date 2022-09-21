Путін закомплексований карлик, який вже заліз у злочини так само, як колись Сталін, - боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко переконаний, що російський диктатор Володимир Путін буде продовжувати вбивати українців і не помічати тих звірств, які робить його армія
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Путін же хоче бути великим, він хоче бути значущим. Але насправді він є закомплексований карлик, який вже заліз у злочини так само як колись Сталін забруднився, так само як більшовики колись знищували у великій кількості наших українських людей. Зараз він теж, мені здається, буде продовжувати вбивати українців, продовжувати не помічати тих звірств, які робить його ганебна армія. І далі, мені здається, від нього нічого хорошого очікувати не треба. Нам просто треба робити свою справу. А наша справа – це його ганьбити нашими діями. Ми побачили, що російська армія вміє дуже гарно тікати, просто тікати, кидаючи все. Це не воїни, у них немає мотивації", - сказав Лисенко.
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