Путін звинуватив Україну в ігноруванні можливості мирного процесу по Донбасу та заявив, що силове стримування - пряма загроза нацбезпеці РФ

Про це він заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Еспресо.TV.



"Силове стримування Росії - пряма загроза національній безпеці країни, ми не можемо заплющувати очі на те, як вільно США та НАТО трактують принципи неподільності безпеки", - заявив Путін.



Він додав, що Росія готова обговорювати деякі пункти у відповідях США та НАТО щодо "гарантій безпеки".

"Українська влада відмовляється дотримуватися Мінських домовленостей і угод 2015 року, а також домовленостей, досягнутих на пізніших самітах в Нормандському форматі, в тому числі в Берліні і в Парижі", - заявив президент РФ.

Путін звинуватив Україну в ігноруванні можливості мирно відновити територіальну цілісність через прямий діалог з так званими ЛДНР. Також його звинувачення стосувалися того, що Україна не запроваджує амністію та місцеві вибори на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей, і не закріплює в законодавстві формулу Штайнмаєра.

Крім того, Путін стверджує, що в Україні "масово систематично порушуються права людини", а також "на законодавчому рівні закріплюється дискримінація російськомовного населення".

На запитання, як Росія буде діяти далі, Путін відповів - "по плану", який, за його словами, складатиметься із реальної ситуації на місцях.

"Хто може відповісти, як вона (ситуація, - ред.) складатиметься? Поки що ніхто, це залежить не тільки від нас. Але ми прагнемо домовлятися по питаннях, які нами були поставлені, для їх вирішення дипломатичним шляхом. Вони добре відомі - нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури Альянсу до рубежів 1997 року і нерозміщення біля російських кордонів бойових ударних комплексів", - сказав він.



Нагадаємо, Олаф Шольц здійснив візит до України 14 лютого, після чого поїхав до Москви. Він заявив, що нове вторгнення Росії на українську територію буде коштувати дуже дорого. А також повідомив, що Німеччина виділить Україні нові фінансові кредити, один з яких на суму €150 млн.

Раніше 15 лютого Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну після 2024 року та назвав умови.



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