Путіна заскочили на невідповідності дати на його годиннику, дню коли він голосував на "виборах"

Про це повідомляє "Настоящее время" у Telegram.

Видання звернуло увагу, що 17 вересня наручний годинник Путіна показував 10-е число.

На фото, де президент Росії бере участь в онлайн-голосуванні, видно, що дата відстає на тиждень

Путінський речиник Дмитро Пєсков вже знайшов виправдання, та заявив, що очільник Кремля не встановлює дату на своєму годиннику і не звертає на неї уваги, тому під час голосування на виборах 17 вересня, його годинник показував іншу дату.

"Просто у Путіна не встановлена ​​дата на годиннику, він на неї не дивиться, він датою на годиннику не користується, тому в нього там стоїть інша дата", - Пєсков.

Путін з 14 вересня перебуває на самоізоляції, після того, як в його оточенні виявили близько 10 випадків інфікування коронавірусом.



17-19 вересня 2021 року в РФ відбувається триденне голосування на "виборах" до Держдуми

Нагадаємо, 17 вересня Google і Apple видалили додаток соратників опозиціонера Олексія Навального з "Розумним голосуванням" з Google Play і App Store.

18 вересня компанія Google зажадала від соратників ув'язненого російського політика Олексія Навального видалити з Google Docs документи зі списками кандидатів, рекомендованих "Розумним голосуванням".

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