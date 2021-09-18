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Путіна заскочили на невідповідності дати на його годиннику, дню коли він голосував на "виборах"

18 вересня, 2021 субота
18:27
Світ Володимир Путін

Під час онлайн-голосування на "виборах" до Держдуми годинник президента Росії Володимира Путіна показував замість 17-го - 10-те вересня

Про це повідомляє "Настоящее время" у Telegram.   

Видання звернуло увагу, що 17 вересня наручний годинник Путіна показував 10-е число. 

На фото, де президент Росії бере участь в онлайн-голосуванні, видно, що дата відстає на тиждень 

Путінський речиник Дмитро Пєсков вже знайшов виправдання, та заявив, що очільник Кремля не встановлює дату на своєму годиннику і не звертає на неї уваги, тому під час голосування на виборах 17 вересня, його годинник показував іншу дату.

"Просто у Путіна не встановлена ​​дата на годиннику, він на неї не дивиться, він датою на годиннику не користується, тому в нього там стоїть інша дата", - Пєсков. 

Путін з 14 вересня перебуває на самоізоляції, після того, як в його оточенні виявили близько 10 випадків інфікування коронавірусом. 
 

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Росія
Володимир Путін
голосування
годинник
Держдума
РФ
Дмитро Пєсков
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