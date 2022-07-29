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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путіну не потрібні європейські гроші. Його мета - відновлення СРСР, йому плювати на гроші, - Портников
Ексклюзив

Путіну не потрібні європейські гроші. Його мета - відновлення СРСР, йому плювати на гроші, - Портников

29 липня, 2022 п'ятниця
13:54
війна з Росією путін

Журналіст Віталій Портников переконаний, що якби Путіну потрібні були б європейські гроші за російські енергоресурси, то він війну не розпочав би

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Путін вдається до газового шантажу Європи. В Росії вимагають зняти санкції взамін на збільшення постачання газу до Європи. Також однією з умов Путіна є відмовитись від військової допомоги Україні. Оскільки він має одну мету - знищення України. І в цій ситуації винні тільки європейці. Адже вони дозволили кремлівським гопникам так з ними розмовляти. Чомусь європейці на початку цієї війни вважали, що напишуть програму, за якою поступово відмовляться від російського газу. Однак вони не врахували того, що Путін не буде брати участь у їхній програмі. Путіну не потрібні європейські гроші за російський газ та нафту. Він хоче відновити СРСР. Захопити Україну, Білорусь та країни центральної Азії. Йому плювати на європейські гроші", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що якби Європа не залежала від російського газу, то могла б діяти проти Росії більш кардинально.

"Європа стала залежною від російського газу. Якби цього не було, то європейські країни поводилися б більш впевненіше щодо Росії. Тому на європейців чекають нелегкі часи. Буде перманентна економічна криза, енергетичний шок, безробіття та падіння економіки. Путін дуже вдало обрав момент. Після пандемії європейська економіка почала тільки відновлюватись і зараз Європа відчує новий удар. Це, звісно, вплине і на Україну. Оскільки на Заході не буде великих можливостей допомагати нам", - додав він.

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