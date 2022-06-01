Путіну потрібна політична картинка, що вони окупували Луганщину, - офіцер обласної ТрО Шакун
Офіцер обласної ТрО Луганщини Сергій Шакун зазначив, що ЗСУ не опиняться в оточенні ворога у Сєвєродонецьку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Не думаю, що ЗСУ опиняться в оточенні. Ті підрозділи, які є у Сєвєродонецьку, на Луганщині, - вони бойові. Вони дев‘ятий рік воюють на Луганщині та виконують свої функціональні обов‘язки. Путін та Москва кинули великі сили на Сєвєродонецьк. Їм не потрібно місто, не потрібні місцеві. Їмпотрібна політична картинка для того, щоб показати: ось, вони окупували Луганщину", - наголосив Шакун.
Також Сергій Шакун додав, що ворог намагається вийти на трасу Бахмут - Лисичанськ та обстрілює й знищує Лисичанськ.
"Новотошківське розбили. Зараз вони по Оріхове та намагаються вийти на трасу Бахмут - Лисичанськ й сунути на Лисичанськ. Це потужна сила, яка суне на Луганщину", - підсумував Шакун.
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