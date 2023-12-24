Путіну потрібне заморожування війни, щоб підготуватись до захоплення більшої частини України, - аналітик Умланд
Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд переконаний, що Путін хоче використати заморожування війни для підготовки до нового наступу на територію України
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Німецький теоретик Карл фон Клаузевіц колись сказав: "Агресор хоче миру!". Ці чудові слова дуже добре описують інформацію про те, що Путін готовий до заморожування війни. Очевидно, що Путіна не влаштують захоплені території України. Йому потрібна окупація більшої частини України. Тому йому просто потрібен час, що підготуватись до нового наступу на Україну", - пояснив Умланд
Аналітик наголосив, що на Заході вже чудово розуміють для чого Путіну потрібне перемирʼя
"Думаю, що зараз на Заході вже розуміють для чого Путіну потрібен мир. Тому, сподіваюсь, що реакції на ці сигнали від Путіна на Заході не буде. Всі вже чудово зрозуміла логіка агресора. Втім, я навіть не сумніваюсь, що є такі сигнали й це не вигадка журналістів", - додав він.
- 23 грудня стало відомо, що восени Путін повідомляв, що він задоволений захопленою Росією територією України та готовий до переговорів про перемир'я.
- В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували матеріал The New York Times про те, що Путін нібито з вересня надсилає сигнали через посередників про готовність до припинення вогню, яке "заморожує" російсько-українську війну вздовж нинішніх ліній бойових дій. Там вважають, що Путін подає сигнали про бажання "заморозити" війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.
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