Рада ЄС погодила виділення Україні пакету допомоги на €1,2 млрд
Україна отримає від Євросоюзу новий пакет макрофінансової допомоги у €1,2 млрд, відповідне рішення підтримали країни-члени Євросоюзу
Про це йдеться у заяві Ради ЄС.
"Посли ЄС сьогодні схвалили пропозицію Єврокомісії надати додаткову макрофінансову допомогу Україні, розміром €1,2 млрд", - зазначається у повідомленні.
У Раді ЄС також уточнили, що розгляд тексту цього рішення у прискореному темпі розглянуть у Європейському парламенті.
Крім того, там пояснили, що мають намір надати оперативну підтримку Україні у ситуації гострої кризи та зміцнити стійкість країни.
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