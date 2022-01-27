Рада створила ТСК з розслідування факту корупції, що призвів до значних втрат з держбюджету

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосували 266 народних депутатів.



Основними завданнями ТСК є: розслідування можливих корупційних дій посадовців органів державної влади, зокрема, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів держбюджету в особливо великих розмірах.



Також ТСК займатиметься дослідженням фінансово-господарської "Нафтогазу", зокрема проведення перевірки відомостей щодо технічного та фінансового стану, ефективності використання основних фондів, що є об’єктами державної власності, а також стану систем розподілу природного газу; перевіркою відомостей щодо видів діяльності "Нафтогазу" та інших господарських товариств, пов’язаних з видобутком, транспортуванням, зберіганням, розподілом, постачанням природного газу, та його зовнішньоекономічної діяльності; перевіркою дотримання затверджених основних засад здійснення державної власності щодо "Нафтогазу", основних цілей та пріоритетів, згідно з якими держава володіє зазначеною компанією; перевіркою відомостей щодо отримання та використання "Нафтогазом" фінансової підтримки від держави.



ТСК розслідуватиме критичну ситуацію у сфері тарифоутворення, яка склалася внаслідок дій посадовців "Нафтогазу".



Комісія складатиметься з 13 нардепів. Головою ТСК обрано нардепа Івана Крулька (фракція партії ВО "Батьківщина"), заступником – нардепа Романа Мулика (фракція партії "Слуга Народу").



Також до складу комісії входять нардепи від "Слуги Народу" Ірина Аллахвердієва, Сергій Бабак, Юлія Діденко, Олексій Ковальов, Олександр Ковальчук, Євген Петруняк, Анна Пуртова, нардеп від ОПЗЖ Олександр Колтунович, Володимир Цибаль з фракції партії "Голос", Ніна Южаніна з фракції партії "Європейська Солідарність".



Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та організаційне забезпечення діяльності ТСК покладено на Апарат Верховної Ради.



Термін дії комісії - рік з дня утворення. Звіт про виконану роботу мають заслухати на засіданні парламенту не пізніше ніж за 6 місяців з моменту утворення ТСК.

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