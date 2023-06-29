Радар ППО, системи для розміновування та мостоукладання: Німеччина надала нову партію допомоги Україні
Німеччина в середу, 29 червня, відзвітувала про чергову партію військової допомоги, переданої Україні, серед якої згадується радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D
Це випливає з інформації на сайті уряду ФРН.
Окрім TRML-4D, Україна отримала від Німеччини три мостоукладальні машини Biber, мобільну систему розмінування, дві машини прикордонної охорони та 16 ваговозів Zetros.
Відзначимо, що першу РЛС повітряного спостереження TRML-4D Україна отримала від Німеччини у травні.
TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.
Система забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 кілометрів.
- 26 червня стало відомо, що уряд Німеччини планує довгострокову підтримку України артилерійськими боєприпасами. Існують певні домовленості зі збройовим концерном Rheinmetall.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.75
Купівля 36.75Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе