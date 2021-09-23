Радник Зеленського розповів, коли Україні очікувати на новий транш МВФ

Про це повідомляє РБК-Україна.

Радник Зеленського очікує, що через два-три тижні після того, як місія МВФ закінчить працювати в Україні питання нового траншу винесуть на засідання Ради директорів фонду.

"Ми очікуємо, що ми отримаємо $750 млн. відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і до кінця року ми отримаємо додаткові кошти", - заявив Устенко.

Нагадаємо, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд з виплатою першого траншу фінансування у розмірі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення наступних траншів. Однак цей графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by може бути вище запланованих $700 млн за рахунок об'єднання, однак це питання буде обговорюватися з місією Фонду.

Віртуальна місія МВФ 21 вересня розпочала роботу в Україні.