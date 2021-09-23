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Радник Зеленського розповів, коли Україні очікувати на новий транш МВФ

23 вересня, 2021 четвер
18:53
Новини МВФ

Радник президента України Олег Устенко розповів, коли Міжнародний валютний фонд може надати новий транш державі

Про це повідомляє РБК-Україна.

Радник Зеленського очікує, що через два-три тижні після того, як місія МВФ закінчить працювати в Україні питання нового траншу винесуть на засідання Ради директорів фонду.

"Ми очікуємо, що ми отримаємо $750 млн. відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і до кінця року ми отримаємо додаткові кошти", - заявив Устенко.

  • Нагадаємо, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд з виплатою першого траншу фінансування у розмірі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення наступних траншів. Однак цей графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.
  • Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by може бути вище запланованих $700 млн за рахунок об'єднання, однак це питання буде обговорюватися з місією Фонду.
  • Віртуальна місія МВФ 21 вересня розпочала роботу в Україні.

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