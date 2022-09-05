Радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ поділилася відео польоту Су-25 на Донеччині
ЗСУ показали наднизький прохід штурмовиків Су-25 після бойового завдання на сході України
Відео з'явилося на сторінці радниці командувача Сухопутних військ Збройних сил України Альони Шевцової в фейсбуці.
"У небі Донеччини українські штурмовички повертаються з бойової задачі", - прокоментувала радниця.
На відео Альона Шевцова махає українським прапором парі Су-25.
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