Про це Бербок написала у twitter.

Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін не лише підірвав дію Чорноморської зернової ініціативи, але й другу ніч поспіль атакує Одесу.

"Він позбавляє світ будь-якої надії на українське зерно. Кожна його бомба також б'є по найбідніших людях світу", - написала Бербок.

Очільниця німецького МЗС наголосила, що попри те, що навряд чи вийде відновити маршрут для українського зерна через Чорне море, Німеччина підтримує Україну у пошуку альтернативних транспортних шляхів. Зокрема, йдеться про європейські "Шляхи солідарності" водним, залізничним і дорожнім транспортом.