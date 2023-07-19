Ракети Путіна б'ють і по найбідніших людях світу: очільниця МЗС Німеччини відреагувала на нічну атаку РФ по Одещині
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на нічну атаку РФ по портовій інфраструктурі Одещини, заявивши, що російські ракети позбавляють українського зерна найбідніших людей світу
Про це Бербок написала у twitter.
Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін не лише підірвав дію Чорноморської зернової ініціативи, але й другу ніч поспіль атакує Одесу.
"Він позбавляє світ будь-якої надії на українське зерно. Кожна його бомба також б'є по найбідніших людях світу", - написала Бербок.
Очільниця німецького МЗС наголосила, що попри те, що навряд чи вийде відновити маршрут для українського зерна через Чорне море, Німеччина підтримує Україну у пошуку альтернативних транспортних шляхів. Зокрема, йдеться про європейські "Шляхи солідарності" водним, залізничним і дорожнім транспортом.
- У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ. Він заявив, що окупанти абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.
- У Мінагрополітики повідомили, що російська атака вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. На її відновлення знадобиться не менш як рік.
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