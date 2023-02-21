Про це пише Bloomberg.

Джерела американське видання розповіли, як готувався та відбувався неанонсований візит Джо Байдена до України, який відбувся 20 лютого.

Зокрема Bloomberg зазначає, що 19 лютого не було жодних натяків, що Байден готується здійснити візит до Києва. Вдень у суботу він відвідав месу в кампусі Джорджтаунського університету, подивився виставку "Перші леді" в Національному музеї американської історії, а пізніше разом з дружиною повечеряв у Вашингтоні в ресторані Red Hen. Проте, вже на світанку 20 лютого перетинав Атлантику на військовому літаку США.

Візит Байдена утримувався в таємниці впродовж кількох місяців ретельного планування, яке здійснювали кілька радників президента. При цьому Байден прийняв остаточне рішення відвідати Київ лише 17 лютого. Про нього мало хто знав навіть у Білому домі та Пентагоні.

Щоб запобігти витоку інформації, було вирішено, що кількість осіб, які супроводжуватимуть Байдена буде невеликою - лише найближчі помічники, невелика медична команда, двоє журналістів та охорона президента.

З представників медіа на борт потрапили лише фотограф Еван Вуччі з Associated Press та Сабріна Сіддікі з Wall Street Journal. У п'ятницю їх викликали в офіс директора з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд і взяли присягу зберігати таємницю.

Журналістам сказали, що вони отримають електронний лист із темою "Інструкції щодо прибуття на турнір з гольфу" з деталями від’їзду. Вони передали свої мобільні телефони до того, як літак з Байденом злетів. Їх їм повернули лише через 24 години в посольстві США в Києві.

Поїздка розпочалася з вильоту о 4:00 ранку з об’єднаної бази Ендрюс поблизу Вашингтона. Літак спочатку полетів на авіабазу Рамштайн у Німеччині, а потім - до польського Жешува. Потім президент США подолав 700 км потягом та прибув до Києва о 8:00 ранку за місцевим часом. Байден пробув у Києві близько 5 годин та повернувся потягом до Польщі після 21:00 за київським часом.