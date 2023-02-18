Ранком росіяни обстріляли Миколаївщину: пошкоджено будинки, виникла пожежа в господарських будівлях
Уранці 18 лютого російська армія гатила по Миколаївщині, в Очаківській громаді пошкоджено житлові будинки, а в господарських будівлях виникла пожежа
Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні, 18 лютого, о 05:32 ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель", - написав він.
Так, за даними районних військових адміністрацій, постраждалих немає.
Зокрема повідомляється, що попереднього дня о 10:00 та 13:32 росіяни здійснили мінометні обстріли акваторії та берегової смуги Очаківської громади: люди неушкоджені.
- У Снігурівці Миколаївської області знайшли тіла 27 людей, убитих під час окупації міста російською армією. Відкрито кримінальні провадження.
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