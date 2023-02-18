Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 18 лютого, о 05:32 ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель", - написав він.

Так, за даними районних військових адміністрацій, постраждалих немає.

Зокрема повідомляється, що попереднього дня о 10:00 та 13:32 росіяни здійснили мінометні обстріли акваторії та берегової смуги Очаківської громади: люди неушкоджені.