Про це повідомила українська Омбудсвумен Людмила Денісова.



Вона розповіла, що, за інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, під час виконання бойових завдань окупантів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Патріотичної асоціації Донбасу – Андрій "Цербер". 15 квітня відбулось прощання та поховання хлопця.



Денісова уточнила, що військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" діє у Молодогвардійську Краснодонського район Луганської області. Утворений 2 листопада 2014 року. Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика. Учасниками клубу є понад 90 дітей. Встановлено, що більшість дітей – це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.



Омбудсвумен додала, що координує діяльність військово-патріотичних клубів та організацій на тимчасово окупованій території у Луганській області організація "Патріотична асоціація Донбасу". Нею керує Селіванов Олексій Сергійович, який наразі на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює так зване "Енергодарське міжрайонне управління міліції".



Денісова наголосила, що, пропагуючи вступ до армії цивільного населення тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.



Уповноважена з прав людини Верховної Ради України звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні.



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