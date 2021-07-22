Разумков підписав закони про нацспротив та збільшення чисельності ЗСУ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про основи національного спротиву"
Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Цілями документу є визначення засад національного спротиву, основ підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборон.
Згідно з текстом закону, національний спротив – це комплекс заходів з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення українців до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії.
Разумков також підписав закон щодо збільшення чисельності Збройних сил України. Документ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців. Чисельність ЗСУ має скласти 261 тис. осіб.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про національний опір та законопроєкт, яким чисельність Збройних сил України збільшать до 261 тис. осіб.
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