Разумков підписав закони про нацспротив та збільшення чисельності ЗСУ

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Цілями документу є визначення засад національного спротиву, основ підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборон.

Згідно з текстом закону, національний спротив – це комплекс заходів з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення українців до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії.

Разумков також підписав закон щодо збільшення чисельності Збройних сил України. Документ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців. Чисельність ЗСУ має скласти 261 тис. осіб.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського про національний опір та законопроєкт, яким чисельність Збройних сил України збільшать до 261 тис. осіб.