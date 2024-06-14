Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Найсмачніші бендерики: рецепт традиційної страви

Найсмачніші бендерики: рецепт традиційної страви

14 червня, 2024 п'ятниця
18:05
рецепти Бендерики

Бендерики – це традиційна страва української кухні, що представляє собою смажені млинці з різноманітними начинками, найчастіше з м'ясом

Зміст

Бендерики — це смачна національна страва, яка має давні корені і є дуже популярною серед українців. Їх можна описати як млинці з начинкою, що обсмажують до золотистої та хрумкої скоринки.

Бендерики, як і багато інших традиційних страв, мають свою історію та особливості приготування в різних регіонах України. Вони відрізняються начинками та способами приготування. Зазвичай для начинки використовують м’ясний фарш, але можна також використовувати інші інгредієнти, такі як гриби, сир, картоплю, капусту чи інші овочі. Ця страва є прикладом того, як українська кухня майстерно поєднує прості інгредієнти для створення ситних і смачних страв.

Майже кожна українська господиня знає як зробити бендерики, а також має свій секрет приготування, особливо це стосується начинки. Для того, щоб її урізноманітнити, використовують різні м'ясні або овочеві асорті, спеції та приправи, що роблять страву ще більш цікавою.

Бендерики зазвичай подають гарячими, часто зі сметаною або різними соусами. Їх можна куштувати як самостійну страву, або як частину ситного обіду чи вечері. Вони добре поєднуються з легкими салатами та свіжими овочами.

Бендерики з м'ясом

Інгредієнти:

Для тіста:

  • яйця курячі – 2 шт.
  • борошно пшеничне - 1 склянка (130 г)
  • молоко – 2 склянки (400 мл)
  • сіль – 0.5 ч. л.
  • цукор – 1 ст. л.
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • вершкове масло – 20-30 г

Для начинки:

  • цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
  • фарш (курячий або будь-який інший) – 500 г
  • сіль та чорний мелений перець – до смаку

Бендерики – рецепт приготування покроково:

  1. У посудині змішайте віничком яйця з сіллю, цукром та склянкою молока.  
  2. До суміші просійте борошно, перемішайте до однорідності. Потім додайте другу склянку молока, олію та ще раз добре перемішайте.
  3. Залиште рідке тісто на 10-15 хвилин "відпочити" при кімнатній температурі.
  4. Очистіть цибулю та наріжте дрібним кубиком.
  5. Куряче філе перекрутіть через м'ясорубку. Додайте до отриманого фаршу цибулю, сіль та чорний мелений перець. Все добре перемішайте.
  6. Нагрійте сковорідку з олією (зовсім небагато додавайте). Вилийте невелику кількість тіста на гарячу сковороду. Для цього можна використовувати ополоник або мірний стакан. Круговими рухами розподіліть тісто по сковороді, щоб утворити тонкий шар.
  7. Смажте млинці протягом 1-2 хвилин з обох боків, доки поверхня не стане матовою і по краях не з'являться бульбашки. Не потрібно робити рум'яну скоринку, адже бендерики ми потім будемо ще підсмажувати.
  8. Коли всі млинці будуть готові, час формувати бендерики. Для цього потрібно розрізати млинець навпіл, а заокруглений край підгорнути всередину. Тепер млинець буде нагадувати прямокутник. Трошки відступивши від краю, викладіть приблизно столову ложку фаршу. Згорніть вільний край трикутником, накриваючи фарш. Далі продовжуйте загортати фарш із начинкою, формуючи трикутник. У такий спосіб, сформуйте всі бендерики.
  9. Розігрійте сковорідку із сумішшю рослинної олії та вершкового масла.
  10. Смажте бендерики з обох боків до рум'яної скоринки протягом 3-4 хвилин під закритою кришкою. Якщо у вас не курячий фарш, тоді час приготування потрібно збільшити.
  11. Подавайте страву зі сметаною, це надзвичайно смачно!

Фото: kolizhanka.com.ua


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Каховська ГЕС
13 червня, 2024 четвер
Після підриву Каховської ГЕС росіяни планують заповнити зрошувальні канали артезіанською водою, - Федоров
картина Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя"
13 червня, 2024 четвер
Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах
14 червня, 2024 п'ятниця
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.09
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
14 червня
18:12
Оновлено
новини Львівщини
Сили ППО знищили усі ворожі БПЛА, які вдень атакували Київ та область
18:06
Оновлено
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині
18:04
Ексклюзив
Військовий Міклушка розповів скільки необхідно часу, аби стати оператором БПЛА
18:00
OPINION
Вадим Денисенко
Путін не підіймає ставки. Він нервує
17:58
Девід Кемерон
Кемерон запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту
17:47
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що тодішній прем’єр Ізраїлю Беннет у 2022 році нібито був посередником у переговорах РФ з Україною
17:43
Севастополь
Партизани виявили у бухті Севастополя протичовновий корабель
17:38
Новини компаній
Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo
Ferrexpo готова підтримати потенціал України у глобальному переході до "зеленої" сталі - Нік Байєс
17:37
Готувала російський удар по штабах ЗСУ на Сумщині: 15 років ув'язнення отримала агентка ФСБ
17:28
Володимир Зеленський
"Не відрізняються від ультиматумів, які він висував раніше": Зеленський про вимоги Путіна щодо припинення війни РФ проти України
17:15
Ексклюзив
ЗРК Patriot
У Defence Express вказали на головну проблему із використанням ЗРК Patriot в Україні
17:10
Владислав Ванат, збірна України
Форвард збірної України отримав шанс перейти з "Динамо" у топчемпіонат і зіграти в ЛЧ
17:09
Єнс Столтенберг
Міністрам оборони НАТО не вдалося узгодити фінансування України у €40 млрд на рік
17:00
Дана Павличко продала видавництво "Основи", новим власником стала Українська школа політичних студій
16:54
прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Прем'єр Греції звільнив майже всіх членів уряду після поразки провладної партії на виборах до Європарламенту
16:52
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 60 боєзіткнень, росіяни посилили тиск на Куп'янському й Лиманському напрямках
16:45
Ексклюзив
путін
Поразкою для України була б згода на реалізацію навіть частини плану Путіна, - дипломат Шамшур
16:38
Каменських, Полякова і Дорофєєва виступлять на фестивалі Лайми Вайкуле 
16:33
Оновлено
путін
Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту": Столтенберг та МЗС України прокоментували
16:28
У порт Маріуполя вперше з початку окупації зайшов російський танкер
16:21
Зеленський
"17-річних дівчат вербують до армії Зеленського": фейки та маніпуляції західних ЗМІ за 14 червня
16:21
Ексклюзив
Випускники білоцерківської школи
Випускники білоцерківської школи відмовилися від святкувань заради купівлі дронів
16:12
"Я і Фелікс"
Стрічка "Я і Фелікс" за романом військового Артема Чеха зʼявилася ще на трьох стримінгових платформах
16:08
У Харкові зник безвісти український журналіст і волонтер Олександр Лапшин
16:05
Вступні екзамени
В Україні назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024
16:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вудка, а не риба. Яку безпекову угоду підписали Байден та Зеленський? 
15:42
Leopard, HIMARS та IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
15:33
Зірки "Бріджертонів" показали, що зламали реквізит під час зйомок сцени сексу
15:32
Зеленський зустрівся з Папою Римським
Обговорили роль Святого Престолу у встановленні миру: Зеленський в Італії поспілкувався з Папою Римським
15:23
Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Моді на полях саміту G7
15:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог не може закріпитися в Новоолександрівці: речник 110-ї ОМБр Сєкач про Покровський напрямок
14:59
Віктор Медведчук
Суд заборонив 8 проросійських організацій Медведчука в Україні, які готували держпереворот 2022 року
14:55
Окупанти готуються "евакуювати" з Криму музейні цінності півострова, - Спротив
14:40
На фото: Надя Дорофєєва
Дорофєєва повідомила, що шахраї незаконно використали її фото для реклами казино
14:26
тест на наркотики
В Україні змінять процедуру огляду водіїв на наркотики
14:21
Маріуполь
Окупанти обладнали логістичну базу військових біля житлових будинків у Маріуполі, - Андрющенко
14:05
парламент Польщі
Уночі на дах парламенту Польщі проникли невідомі
14:02
OPINION
Андрій Яніцький, журналіст, телеведучий
Про так звані Дніпропетровську та Кіровоградську області
13:33
Поліція та СБУ викрили схему спецслужб РФ, за якою вербували українських підлітків
13:29
У Києві працівник виніс із банку в рюкзаку $400 тис.: що йому загрожує
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV