Найсмачніші бендерики: рецепт традиційної страви

Бендерики — це смачна національна страва, яка має давні корені і є дуже популярною серед українців. Їх можна описати як млинці з начинкою, що обсмажують до золотистої та хрумкої скоринки.

Бендерики, як і багато інших традиційних страв, мають свою історію та особливості приготування в різних регіонах України. Вони відрізняються начинками та способами приготування. Зазвичай для начинки використовують м’ясний фарш, але можна також використовувати інші інгредієнти, такі як гриби, сир, картоплю, капусту чи інші овочі. Ця страва є прикладом того, як українська кухня майстерно поєднує прості інгредієнти для створення ситних і смачних страв.

Майже кожна українська господиня знає як зробити бендерики, а також має свій секрет приготування, особливо це стосується начинки. Для того, щоб її урізноманітнити, використовують різні м'ясні або овочеві асорті, спеції та приправи, що роблять страву ще більш цікавою.

Бендерики зазвичай подають гарячими, часто зі сметаною або різними соусами. Їх можна куштувати як самостійну страву, або як частину ситного обіду чи вечері. Вони добре поєднуються з легкими салатами та свіжими овочами.

Бендерики з м'ясом

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця курячі – 2 шт.

борошно пшеничне - 1 склянка (130 г)

молоко – 2 склянки (400 мл)

сіль – 0.5 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

соняшникова олія – 2 ст. л.

вершкове масло – 20-30 г

Для начинки:

цибуля ріпчаста – 1-2 шт.

фарш (курячий або будь-який інший) – 500 г

сіль та чорний мелений перець – до смаку

Бендерики – рецепт приготування покроково:

У посудині змішайте віничком яйця з сіллю, цукром та склянкою молока. До суміші просійте борошно, перемішайте до однорідності. Потім додайте другу склянку молока, олію та ще раз добре перемішайте. Залиште рідке тісто на 10-15 хвилин "відпочити" при кімнатній температурі. Очистіть цибулю та наріжте дрібним кубиком. Куряче філе перекрутіть через м'ясорубку. Додайте до отриманого фаршу цибулю, сіль та чорний мелений перець. Все добре перемішайте. Нагрійте сковорідку з олією (зовсім небагато додавайте). Вилийте невелику кількість тіста на гарячу сковороду. Для цього можна використовувати ополоник або мірний стакан. Круговими рухами розподіліть тісто по сковороді, щоб утворити тонкий шар. Смажте млинці протягом 1-2 хвилин з обох боків, доки поверхня не стане матовою і по краях не з'являться бульбашки. Не потрібно робити рум'яну скоринку, адже бендерики ми потім будемо ще підсмажувати. Коли всі млинці будуть готові, час формувати бендерики. Для цього потрібно розрізати млинець навпіл, а заокруглений край підгорнути всередину. Тепер млинець буде нагадувати прямокутник. Трошки відступивши від краю, викладіть приблизно столову ложку фаршу. Згорніть вільний край трикутником, накриваючи фарш. Далі продовжуйте загортати фарш із начинкою, формуючи трикутник. У такий спосіб, сформуйте всі бендерики. Розігрійте сковорідку із сумішшю рослинної олії та вершкового масла. Смажте бендерики з обох боків до рум'яної скоринки протягом 3-4 хвилин під закритою кришкою. Якщо у вас не курячий фарш, тоді час приготування потрібно збільшити. Подавайте страву зі сметаною, це надзвичайно смачно!

Фото: kolizhanka.com.ua