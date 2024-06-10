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Суп із сушених грибів: поживні та смачні рецепти

10 червня, 2024 понедiлок
17:02
рецепти Грибний суп

Суп із сушених грибів — це цікава й ароматна страва, яка ідеально підходить для будь-якої пори року. Вона є чудовим елементом збалансованого раціону

Зміст

Сушені гриби мають більш концентрований смак та аромат порівняно зі свіжими, що додає супу глибокого та насиченого смаку. Крім того, саме дегідровані варіанти можна знайти в будь-яких магазинах протягом року. Це особливо зручно для тих, хто не має доступу до свіжих.

Сушені гриби багаті на білки, вітаміни групи B, D, а також мінерали, такі як калій, фосфор та залізо. Вони є хорошим джерелом антиоксидантів, що допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі.

Суп із сушених грибів — це не тільки смачна, але й корисна страва. Завдяки високому вмісту поживних речовин, низькій калорійності та здатності підтримувати імунітет, цей суп є чудовим вибором для здорового харчування. Його приготування не вимагає складних інгредієнтів або спеціальних кулінарних навичок.

Рецепт Супу із сушеними грибами

Суп із сушеними грибами

Інгредієнти:

  • вода - 2.5 л 
  • сушені гриби (білі або будь-які інші) – 70 г
  • вершки 15-20% - 300 мл
  • картопля – 800 г
  • цибуля ріпчаста – 180 г
  • морква - 180 г
  • лавровий лист – 1 шт.
  • борошно – 1 ст. л.
  • вершкове масло – 60 г
  • плавлений сирок – 1 шт.
  • копчена паприка – 1 ч. л.
  • сіль та чорний перець – до смаку
  • зелень (петрушка + кріп) – до смаку

Суп із сушених грибів. Рецепт приготування покроково:

  1. Залийте сушені гриби кип'ятком так, що він покрив їх повністю. Накрийте їх кришкою та залиште так на 20-30 хвилин.
  2. Процідіть через сито гриби та наріжте їх шматочками середнього розміру.
  3. Підготуйте овочі, промийте та очистіть від шкірки, де це необхідно. Картоплю наріжте соломкою, цибулю – кубиком, а моркву натріть на терці.
  4. У каструлю з водою додайте картоплю, після закипання варіть на невеликому вогні.
  5. Доки картопля вариться, поставте на вогонь сковорідку із сумішшю соняшникової олії та вершкового масла (приблизно 30 г). Коли олія нагріється, просмажте гриби до золотавої скоринки та додайте трохи солі, перцю.
  6. Просмажені гриби та лавровий листочок перекладіть в каструлю з картоплею, продовжуйте варити.
  7. У сковорідку, де смажили гриби, викладіть цибулю, додайте сіль та перець. Смажте до прозорості, потім додайте моркву. Через 2-3 хвилини додайте ще шматочок вершкового масла та борошно. Все добре перемішайте.
  8. Коли інгредієнти в сковорідці добре змішаються, додайте ще копчену паприку, вершки та натертий плавлений сирок. Перемішуйте віничком до загущення маси та влийте склянку кип'яченої води. Тушкуйте ще протягом 1-2 хвилин та прибирайте з вогню.
  9. Коли картопля в каструлі зватися, додайте тушковані овочі з вершками та обережно дістаньте лавровий лист.
  10. Доведіть страву до кипіння та вимикайте плиту! Подавайте із свіжою зеленню.

Фото: Freepik

Грибний суп із сушених грибів

Інгредієнти:

  • сушені гриби (білі або будь-які інші) – 70 г
  • картопля – 800 г
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • морква – 1 шт.
  • картопля – 6-8 шт. (невеликого розміру)
  • соняшникова олія – 50-70 мл
  • сіль та чорний перець – до смаку

Суп із сушених грибів. Рецепт приготування покроково:

  1. Залийте сушені гриби кип'ятком так, що він покрив їх повністю. Накрийте їх кришкою та залиште так на 30 хвилин.
  2. Процідіть через сито гриби та наріжте їх невеликими шматочками.
  3. Підготуйте овочі, промийте та очистіть від шкірки, де необхідно. Картоплю наріжте соломкою або кубиком, цибулю – кубиком, а моркву натріть на терці.
  4. Нагрійте сковорідку з олією та просмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву. Через 2-3 хвилини додайте гриби, сіль та перець. Тушкуйте разом 6-7 хвилин.
  5. Поставте каструлю з водою та картоплею на вогонь. Щойно вода закипить, додайте засмажку з грибами, ще раз доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні до готовності картоплі. Цей процес у вас займе приблизно 15 хвилин.
  6. Скуштуйте суп на сіль, якщо вас все влаштовує, тоді страва готова. Смачного!

Фото: thespruceeats.com

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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