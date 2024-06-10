Суп із сушених грибів: поживні та смачні рецепти
Суп із сушених грибів — це цікава й ароматна страва, яка ідеально підходить для будь-якої пори року. Вона є чудовим елементом збалансованого раціону
Сушені гриби мають більш концентрований смак та аромат порівняно зі свіжими, що додає супу глибокого та насиченого смаку. Крім того, саме дегідровані варіанти можна знайти в будь-яких магазинах протягом року. Це особливо зручно для тих, хто не має доступу до свіжих.
Сушені гриби багаті на білки, вітаміни групи B, D, а також мінерали, такі як калій, фосфор та залізо. Вони є хорошим джерелом антиоксидантів, що допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі.
Суп із сушених грибів — це не тільки смачна, але й корисна страва. Завдяки високому вмісту поживних речовин, низькій калорійності та здатності підтримувати імунітет, цей суп є чудовим вибором для здорового харчування. Його приготування не вимагає складних інгредієнтів або спеціальних кулінарних навичок.
Суп із сушеними грибами
Інгредієнти:
- вода - 2.5 л
- сушені гриби (білі або будь-які інші) – 70 г
- вершки 15-20% - 300 мл
- картопля – 800 г
- цибуля ріпчаста – 180 г
- морква - 180 г
- лавровий лист – 1 шт.
- борошно – 1 ст. л.
- вершкове масло – 60 г
- плавлений сирок – 1 шт.
- копчена паприка – 1 ч. л.
- сіль та чорний перець – до смаку
- зелень (петрушка + кріп) – до смаку
Суп із сушених грибів. Рецепт приготування покроково:
- Залийте сушені гриби кип'ятком так, що він покрив їх повністю. Накрийте їх кришкою та залиште так на 20-30 хвилин.
- Процідіть через сито гриби та наріжте їх шматочками середнього розміру.
- Підготуйте овочі, промийте та очистіть від шкірки, де це необхідно. Картоплю наріжте соломкою, цибулю – кубиком, а моркву натріть на терці.
- У каструлю з водою додайте картоплю, після закипання варіть на невеликому вогні.
- Доки картопля вариться, поставте на вогонь сковорідку із сумішшю соняшникової олії та вершкового масла (приблизно 30 г). Коли олія нагріється, просмажте гриби до золотавої скоринки та додайте трохи солі, перцю.
- Просмажені гриби та лавровий листочок перекладіть в каструлю з картоплею, продовжуйте варити.
- У сковорідку, де смажили гриби, викладіть цибулю, додайте сіль та перець. Смажте до прозорості, потім додайте моркву. Через 2-3 хвилини додайте ще шматочок вершкового масла та борошно. Все добре перемішайте.
- Коли інгредієнти в сковорідці добре змішаються, додайте ще копчену паприку, вершки та натертий плавлений сирок. Перемішуйте віничком до загущення маси та влийте склянку кип'яченої води. Тушкуйте ще протягом 1-2 хвилин та прибирайте з вогню.
- Коли картопля в каструлі зватися, додайте тушковані овочі з вершками та обережно дістаньте лавровий лист.
- Доведіть страву до кипіння та вимикайте плиту! Подавайте із свіжою зеленню.
Фото: Freepik
Грибний суп із сушених грибів
Інгредієнти:
- сушені гриби (білі або будь-які інші) – 70 г
- картопля – 800 г
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- морква – 1 шт.
- картопля – 6-8 шт. (невеликого розміру)
- соняшникова олія – 50-70 мл
- сіль та чорний перець – до смаку
Суп із сушених грибів. Рецепт приготування покроково:
- Залийте сушені гриби кип'ятком так, що він покрив їх повністю. Накрийте їх кришкою та залиште так на 30 хвилин.
- Процідіть через сито гриби та наріжте їх невеликими шматочками.
- Підготуйте овочі, промийте та очистіть від шкірки, де необхідно. Картоплю наріжте соломкою або кубиком, цибулю – кубиком, а моркву натріть на терці.
- Нагрійте сковорідку з олією та просмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву. Через 2-3 хвилини додайте гриби, сіль та перець. Тушкуйте разом 6-7 хвилин.
- Поставте каструлю з водою та картоплею на вогонь. Щойно вода закипить, додайте засмажку з грибами, ще раз доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні до готовності картоплі. Цей процес у вас займе приблизно 15 хвилин.
- Скуштуйте суп на сіль, якщо вас все влаштовує, тоді страва готова. Смачного!
Фото: thespruceeats.com
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