Як приготувати та замаринувати шашлик: найсмачніші рецепти

Приготування шашлику - це чудовий спосіб провести час разом із родиною та друзями. Це справжній ритуал, який об'єднує людей за одним столом. Попри те, що шашлик може здатися складним у приготуванні, насправді це досить просто. Потрібно лише правильно підготувати м'ясо, замаринувати та обсмажити на вогні або грилі.

Шашлик можна приготувати з будь-якого виду м'яса - свинини, яловичини, курки, ягнятини, або ж з овочів. Кожен із видів має свій власний, унікальний смак. М'ясо та овочі маринуються в спеціях та соусах, що надає їм неповторний аромат після приготування на вогні.

Як замаринувати шашлик

Насправді існує просто незліченна кількість маринадів для шашлику, які надають м'ясу неповторний смак та аромат. Ми пропонуємо три класичні, перевірені часом рецепти, які зроблять шашлик м’яким і соковитим.

Спробуйте приготувати спочатку, згідно з рецептом, а потім зможете регулювати склад маринаду та налаштовувати його під свої смакові вподобання. Експериментуйте зі співвідношенням інгредієнтів та видами спецій, щоб створити саме той смак, який вам подобається найбільше.

Маринад із цибулею

Інгредієнти (на 2 кг ошийку свинячого)

цибуля ріпчаста - 1 кг

сіль - 1 ст. л. з гіркою

лавровий лист - 2 шт.

перець чорний - 1 ч. л.

олія соняшникова - 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

Очистіть цибулю та наріжте тонкими півкільцями. Додайте до цибулі сіль та добре її розімніть руками, щоб виділився сік (краще це робити в рукавичках). Залиште на 10-15 хвилин настоятись. До підготовленого й нарізаного м'яса додайте перець, лавровий листок, олію та цибулю. Все ретельно перемішайте. Якщо у вас м'ясо в контейнері, накрийте його кришкою, якщо ж воно у якійсь іншій посудині, тоді вкрийте харчовою плівкою. Поставте м'ясо в холодильник та дайте йому достатньо часу для того, щоб ввібрати смак маринаду. Зазвичай рекомендується маринувати м'ясо протягом 2-12 годин у холодильнику. Чим більше, тим краще. Перед приготуванням м’яса на мангалі, знімайте всю цибулю з шашлику, інакше вона підгорить. Цю цибулю можна буде потім окремо підсмажити на пательні.

Фото: tOrange.biz

Маринад на мінеральній воді

Інгредієнти (на 2 кг свинини):

цибуля ріпчаста – 2 шт.

сильногазована мінеральна вода – 1 л

олія соняшникова - 2 ст. л.

часник – 4 зубчики

сіль – 0,5 ст. л.

перець чорний - 0,5 ч. л.

суміш спецій (хмелі-сунелі, кумин, коріандр, розмарин, тім’ян та інші) – 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування

До підготовленого нарізаного м'яса додайте чорний перець, суміш спецій, сіль та олію. Все ретельно перемішайте. Очистіть цибулю й наріжте півкільцями, а очищений часник наріжте тонкими слайсами. Додайте до м’яса часник та цибулю. Перемішайте все, розминаючи. Залийте мінеральною водою так, щоб вона повністю покрила м'ясо. Потім накрийте харчовою плівкою посудину та відправте в холодильник маринуватися протягом 2-12 годин. Перед приготуванням м’яса на мангалі знімайте всю цибулю з шашлику, інакше вона буде підгорати.

Маринад для курячого шашлику

Інгредієнти (на 1 кг курячих стегон)

корінь імбиру – 50 г

соєвий соус – 70 мл

чебрець – 2-3 гілочки

мелена кориця – 1 ч. л.

цедра двох апельсинів

Покроковий рецепт приготування:

Натріть цедру з апельсинів. Робіть це обережно, щоб не зчищати білу "мембрану", оскільки вона гірчить. Промийте та наріжте слайсами корінь імбиру. Підготуйте курячі стегна. Добре промийте їх, приберіть плівки та інші зайві елементи. До курятини додайте цедру апельсина, імбир, соєвий соус, гілочки чебрецю та корицю. Все ретельно перемішайте, накрийте поліетиленовою плівкою та відправте в холодильник на одну годину. Цього буде достатньо для того, щоб курятина добре промаринувалась.

Як приготувати шашлик

Приготування шашлику - простий, але захопливий процес, який дозволяє створити неперевершений смак.

Покроковий рецепт приготування шашлику

Підготуйте інгредієнти. Виберіть м'ясо (яловичину, свинину, курку, ягнятину) для шашлику, наріжте шматочки, приблизно однакового розміру. Це потрібно для того, щоб м'ясо рівномірно просмажувалось. Краще не робити їх дуже маленькими, адже м'ясо швидко стане сухим, але і великими теж не варто нарізати, інакше воно може не просмажитись достатньо. Приготуйте маринад за тими рецептами, що описані вище, та дайте м’ясу час добре промаринуватись. Підготуйте гриль або мангал. Якщо ви використовуєте гриль, підготуйте його, підпаливши вугілля чи включивши газ. Почекайте, доки він розігріється до потрібної температури. Якщо ви використовуєте мангал, тоді підпаліть дрова та дайте їм перегоріти до вугілля. Поки дрова горять, нанизуйте м'ясо на шампури. Викладіть шашлики на нагрітий гриль або розташуйте їх на мангалі. Обсмажуйте з усіх сторін до готовності, періодично повертаючи, щоб забезпечити рівномірне приготування. Для досягнення бажаного ступеня прожарювання ви можете використовувати м'ясний термометр, який покаже температуру всередині шашлику. Якщо ви готуєте м'ясо, рекомендована безпечна температура для свинини - близько 63 °C, однак краще довести до температури 71°C. Після того, як шашлик буде готовий, подайте його гарячим. Можете прикрасити зеленню або іншими овочами для додаткового аромату та свіжості. Шашлик чудово поєднується з різноманітними гарнірами, такими як рис, картопля чи свіжий салат.

Нехай ваш шашлик буде смачним, адже це одна з найкращих страв для відпочинку або святкового застілля з друзями та родиною!

Фото: sweetandsavorybyshinee.com