"Угода" з Орбаном підштовхне ЄС до зміни механізму ухвалення рішень, - Герасимчук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Він увійшов в історію, а не опинився на її узбіччі, бо історія не тільки про Україну, а й про Європейський Союз загалом, його спроможність ухвалювати рішення, відповідати шантажистам. У ролі шантажиста виступив Віктор Орбан, усі ці напружені дні до саміту і під час нього. Європейський Союз довів, що своєю єдністю він спроможний переконувати навіть найбільших скептиків, до числа яких належав Віктор Орбан. Європейський Союз довів, що іноді він йде на гнучкі схеми й такою схемою можна вважати виділення Угорщині 10 млрд заморожених коштів в обмін на це рішення", - сказав Герасимчук.

За його словами, формально такий бартер ніхто не визнавав, проте вторинні ознаки свідчать саме про це.

"Орбан домагався додаткових коштів і він їх домігся. Орбан спробує ще раз застосувати цю саму технологію, підхід. Він сам не приховує, що 50 мільярдів, які були передбачені для України, будуть виділені лише тоді, коли Угорщина отримує 30 мільярдів заморожених коштів, з яких вона отримала рішення тільки про третину. Щонайважливіше для історії Європейського Союзу те, що Орбан зрештою довів усім іншим лідерам, поточний механізм ухвалення рішень є малоспроможним і якщо цей механізм може заблокувати один з лідерів, то його, вочевидь, треба змінювати", - заявляє заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма".

Він підкреслив, що цього року Франція та Німеччина виступили з ініціативами щодо реформування процесу ухвалення рішень.

"Тепер мені здається, що цей процес є незворотним. Буде змінено, по-перше, сам механізм ухвалення рішень, а, по-друге, Орбан може тішитися тим, що став каліфом на годину і тим, що його вмовляли Макрон і Мішель. Орбан має бути також свідомим, що тепер охочих позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі через застосування третього пункту сьомої статті Договору про Європейський Союз значно більше, ніж було раніше і цілком ймовірно, що Європейський Союз запустить цей механізм. Ніхто не стане на захист Орбана", - підсумував Герасимчук.