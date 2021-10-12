Реформи, угода про асоціацію, економічна співпраця: фон Ляєн назвала чинники для виходу на новий рівень відносин між Україною та ЄС

Про це вона розповіла на пресконференції за підсумками саміту "Україна-ЄС", передає Еспресо.TV.



"Перший стосується фокусування України на впровадженні реформ. Ми продовжимо підтримувати зусилля України у здійсненні основних реформ", - сказала фон дер Ляєн.

Вона заявили, що йдеться про судову реформу, включно з Конституційним судом, боротьбу з корупцією і впливом олігархів.



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З а словами фон дер Ляєн, другий фактор - використовувати потенціал Угоди про асоціацію.

"Вона все ще може багато чого запропонувати. Наприклад, у діджитал-сфері. Україна дуже прогресивна у цій сфері, і ми можемо багато що зробити спільно", - сказала глава Єврокомісії.

Третій чинник - спрямований на збільшення торгівлі, інвестицій та співпраці у сфері економіки.

"Наша угода про зону вільної торгівлі продовжує бути наріжним каменем наших відносин. Я закликаю нас бути амбітними, так щоб обидві сторони могли скористатись перевагами", - зазначила фон дер Ляєн.