Реформи, угода про асоціацію, економічна співпраця: фон Ляєн назвала чинники для виходу на новий рівень відносин між Україною та ЄС
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала фактори для виходу на новий рівень відносин між Україною та Євросоюзом
Про це вона розповіла на пресконференції за підсумками саміту "Україна-ЄС", передає Еспресо.TV.
"Перший стосується фокусування України на впровадженні реформ. Ми продовжимо підтримувати зусилля України у здійсненні основних реформ", - сказала фон дер Ляєн.
Вона заявили, що йдеться про судову реформу, включно з Конституційним судом, боротьбу з корупцією і впливом олігархів.
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З а словами фон дер Ляєн, другий фактор - використовувати потенціал Угоди про асоціацію.
"Вона все ще може багато чого запропонувати. Наприклад, у діджитал-сфері. Україна дуже прогресивна у цій сфері, і ми можемо багато що зробити спільно", - сказала глава Єврокомісії.
Третій чинник - спрямований на збільшення торгівлі, інвестицій та співпраці у сфері економіки.
"Наша угода про зону вільної торгівлі продовжує бути наріжним каменем наших відносин. Я закликаю нас бути амбітними, так щоб обидві сторони могли скористатись перевагами", - зазначила фон дер Ляєн.
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