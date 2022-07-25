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Головна війна з Росією Регулярні штурмові дії ворога відбиваються, лінія фронту на Донеччині стабільна, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Ексклюзив

Регулярні штурмові дії ворога відбиваються, лінія фронту на Донеччині стабільна, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

25 липня, 2022 понедiлок
17:22
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Андрій Іллєнко, офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії, запевнив, що українські сили готові до нового етапу битви за Донбас, а наразі ситуація напружена, йдуть позиційні бої на Донеччині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог продовжує проводити систематичні обстріли, намагається застосовувати авіацію, але не дуже добре у нього виходить, тому що ефективно працюють українські ППО. Противник продовжує лупити по мирному населенню, по житлових районах. Також ворог робить спроби проводити регулярні штурмові дії, які відбиваються і ніяких просувань немає", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".

Андрій Іллєнко підкреслив, що лінія фронту наразі стабільна, наші сили на своїх місцях і виконують завдання.

"Я переконаний, що попереду будуть серйозні випробування, але ми до цього готові. На Донеччині сьогодні напружена ситуація, йде позиційна боротьба. Ворог зазнав величезних втрат під час боїв за Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ, тому з одного боку не може відновити свій наступальний потенціал через значні втрати, а з іншого боку в українців є системи HIMARS, які методично вибивають ворожі склади та логістику", - пояснив офіцер.

Іллєнко додав, що українські сили готові до нового етапу битви за Донбас.

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Донеччина
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