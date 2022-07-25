Регулярні штурмові дії ворога відбиваються, лінія фронту на Донеччині стабільна, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ворог продовжує проводити систематичні обстріли, намагається застосовувати авіацію, але не дуже добре у нього виходить, тому що ефективно працюють українські ППО. Противник продовжує лупити по мирному населенню, по житлових районах. Також ворог робить спроби проводити регулярні штурмові дії, які відбиваються і ніяких просувань немає", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".



Андрій Іллєнко підкреслив, що лінія фронту наразі стабільна, наші сили на своїх місцях і виконують завдання.



"Я переконаний, що попереду будуть серйозні випробування, але ми до цього готові. На Донеччині сьогодні напружена ситуація, йде позиційна боротьба. Ворог зазнав величезних втрат під час боїв за Рубіжне, Сєверодонецьк та Лисичанськ, тому з одного боку не може відновити свій наступальний потенціал через значні втрати, а з іншого боку в українців є системи HIMARS, які методично вибивають ворожі склади та логістику", - пояснив офіцер.



Іллєнко додав, що українські сили готові до нового етапу битви за Донбас.

24 липні Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська безуспішно знову вчиняли штурмові дії на трьох напрямках у межах Донецької області

Також зі зведення Генштабу відомо, що ЗСУ відбили штурм Вуглегірської ТЕС на Донеччині та продовжують нищити склади ворога

25 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ знищили 50 російських складів з боєприпасами за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



