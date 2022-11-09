"Рекомендуємо шукати адвоката": в ОП анонсували оголошення Пєскова в міжнародний розшук за візит до окупованого Луганська
Речника президента РФ Дмитра Пєскова буде притягнуто до кримінальної відповідальності за візит до окупованого Луганська
Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав у коментарі LIGA.net.
"Відвідини суб‘єктом Пєсковим Луганська чи будь-яких інших окупованих міст України варто розглядати виключно через призму Кримінального кодексу", – сказав він.
За словами Подоляка, речника президента РФ може бути оголошено в міжнародний розшук.
"Подальша розмова проста: підозра – запобіжний захід – міжнародний розшук – обвинувальний акт – суд – вирок. Оскільки Україна є правовою державою, де існує презумпція невинуватості та право на захист, рекомендуємо пану Пєскову вже починати шукати адвоката та готуватися для надання свідчень з цього приводу. Так само як і іншим офіційним особам РФ", – сказав радник глави ОП.
- Речник президента РФ Пєсков відвідав окупований Луганськ, де поспілкувався з місцевими "журналістами" та блогерами.
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