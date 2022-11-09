Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав у коментарі LIGA.net.

"Відвідини суб‘єктом Пєсковим Луганська чи будь-яких інших окупованих міст України варто розглядати виключно через призму Кримінального кодексу", – сказав він.

За словами Подоляка, речника президента РФ може бути оголошено в міжнародний розшук.

"Подальша розмова проста: підозра – запобіжний захід – міжнародний розшук – обвинувальний акт – суд – вирок. Оскільки Україна є правовою державою, де існує презумпція невинуватості та право на захист, рекомендуємо пану Пєскову вже починати шукати адвоката та готуватися для надання свідчень з цього приводу. Так само як і іншим офіційним особам РФ", – сказав радник глави ОП.

Речник президента РФ Пєсков відвідав окупований Луганськ, де поспілкувався з місцевими "журналістами" та блогерами.

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