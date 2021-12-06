Постраждалий від пожежі костел святого Миколая у Києві реставруватимуть у грудні-січні, - Мінкульт

Про це Ткаченко написав у Facebook.



"Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "Укрспецреставрація", - написав міністр, додавши, що Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником.



Ткаченко зазначив, що "Укрспецреставрація" проведе такі роботи:

укріплення віконних конструкцій;

ремонт підлоги;

очистка та утилізація сажі;

ремонт системи опалення;

ремонт системи електропостачання та освітлення;

ремонт системи пожежогасіння;

встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

Нагадаємо, 3 вересня 2021 року в Києві загорівся Костел святого Миколая: вогонь пошкодив задню частину будівлі, орган та внутрішнє оздоблення.

25 листопада адвокат Масі Найєм заявив, що костел святого Миколая у Києві реставрують до кінця року.

За словами міністра, оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн. Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проєктно-кошторисної документації.