Постраждалий від пожежі костел святого Миколая у Києві реставруватимуть у грудні-січні, - Мінкульт
Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що протиаварійні роботи в костелі святого Миколая (Національний будинок органної та камерної музики - ред.) виконуватиме ТОВ "Укрспецреставрація", а їхня орієнтовна тривалість – з грудня 2021 по січень 2022 року
Про це Ткаченко написав у Facebook.
"Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "Укрспецреставрація", - написав міністр, додавши, що Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником.
Ткаченко зазначив, що "Укрспецреставрація" проведе такі роботи:
- укріплення віконних конструкцій;
- ремонт підлоги;
- очистка та утилізація сажі;
- ремонт системи опалення;
- ремонт системи електропостачання та освітлення;
- ремонт системи пожежогасіння;
- встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.
- Нагадаємо, 3 вересня 2021 року в Києві загорівся Костел святого Миколая: вогонь пошкодив задню частину будівлі, орган та внутрішнє оздоблення.
- 25 листопада адвокат Масі Найєм заявив, що костел святого Миколая у Києві реставрують до кінця року.
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