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Ідеї для новорічного столу. Цікаві рецепти сучасних салатів

28 грудня, 2023 четвер
15:08
рецепти Салат Цезар

Салати - найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Їх безліч і рецепти продовжують удосконалюватись, з'являються нові. Усі, хто шукає смачні салати, знайдуть в нас не тільки прості рецепти, а й поради, як страву прикрасити, бути в тренді та здивувати гостей

Листковий салат з куркою, чорносливом та горіхами

рецепт Листкового салату з куркою

Інгредієнти:

  • філе куряче - 200 г
  • чорнослив - 100 г
  • яйця – 2 шт.
  • сир твердий - 80 г
  • цибуля ріпчаста червона - 1 шт.
  • горіхи грецькі - 100 г
  • огірки свіжі – 100 г
  • майонез – 150 г
  • сіль за смаком.

Для декору:

  • кріп свіжий
  • журавлина.

Покроковий рецепт приготування шарового салату з куркою, чорносливом та горіхами:

  • куряче філе зварити до готовності протягом 30 хв. 
  • залишити остигати
  • яйце зварити на круто 
  • охолодити та очистити
  • нарізати яйце кубиками середнього розміру
  • червону цибулю нарізати дрібними кубиками
  • чорнослив промити, просушити серветками та нарізати смужками
  • твердий сир натерти на тертці
  • свіжі огірки промити та нарізати смужками невеликої величини
  • остигле куряче філе нарізати кубиками
  • викладати салат - шарами, змащуючи кожен шар майонезом
  • першим шаром викласти курку
  • другий шар – цибуля
  • третій шар – чорнослив
  • четвертий шар – огірки
  • п'ятий шар – нарізані яйця
  • додати трохи солі
  • шостий шар – натертий сир
  • подрібнити горіхи, присипати ними салат 
  • прикрасити журавлиною та свіжою зеленню
  • дати салату просочитися 20-30 хв. у холодильнику
  • подати до столу.

Листковий салат "Філадельфія", або ліниві суші

Інгредієнти:

  • риба червона малосольна (сьомга) – 350-400 г
  • сир вершковий – 150 г
  • авокадо (стиглий) - 1 шт.
  • огірки свіжі (невеликі) – 2 шт.
  • рис круглозернистий – 250 г
  • вода – 280 мл
  • оцет рисовий – 2 ст. л.
  • цукор – 1 ст. л. з гіркою
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • норі (за бажанням та наявністю) – 2-4 шт.
  • сік лимона – 2 ч. л.
  • олія (за бажанням) – для змащування кільця.

Для подачі:

  • соєвий соус – за смаком
  • васабі – до смаку
  • імбир маринований – до смаку.

Рецепт шарового салату "Філадельфія", або Ліниві суші:

  • рис добре промити кілька разів
  • залити водою
  • накрити кришкою 
  • поставити на вогонь
  • дати закипіти
  • зменшити вогонь
  • проварити рис на маленькому вогні 15 хв., не відкриваючи кришку
  • вимкнути вогонь
  • у каструлю з рисом покласти кілька паперових рушників, залишити на 10 хв., щоб рушник увібрав зайву вологу
  • з'єднати оцет, цукор та сіль
  • соус добре перемішати вилкою, щоб цукор і сіль розчинилися в оцті
  • одну половину риби нарізати тонкими слайсами
  • другу половину риби нарізати досить великими кубиками
  • викласти рис на тарілку (він виходить трохи клейким, так і повинно бути, потім буде зручно формувати салат)
  • заправити рис соусом та перемішати, потім дати повністю охолонути
  • подрібнити 2 листи норі
  • додати одну частину рису до норі
  • добре перемішати
  • огірки нарізати кубикам
  • авокадо надрізати, видалити кісточку, очистити від шкірки, нарізати кубиками
  • поставити на блюдо кільце роз'ємне (його можна змастити всередині олією, щоб рис не прилипав)
  • викласти першим шаром рис із норі, злегка утрамбувати
  • на рис викласти вершковий сир та розрівняти ложкою
  • викласти шар риби кубиками
  • зверху на рибу – трохи сиру
  • далі – шар огірків
  • потім викласти другу частину рису (тепер без норі)
  • салат трохи утрамбувати, щоб він добре тримав форму і не розпадався
  • знову викласти вершковий сир
  • слайси червоної риби скрутити у формі довільних "трояндок"
  • наступний шар – авокадо
  • на цей шар викласти рештки сиру
  • зверху довільно викласти "трояндочки" із червоної риби
  • подавати листковий салат "Філадельфія" з соєвим соусом, васабі та маринованим імбиром.

Салат з куркою та ананасами

Інгредієнти:

  • філе куряче - 3 шт.
  • картопля – 4 шт.
  • яйця – 4 шт.
  • свіжі гриби печериці  - 800 г
  • огірок свіжий – 1 шт.
  • майонез – 1 упаковка (200 мл)
  • цибуля - 1 шт.
  • ананаси консервовані – 560 г
  • олія - (для обсмажування грибів)
  • гранат – 1/2 шт.

Покроковий рецепт приготування салату з куркою та ананасами:

  • філе курки миємо та за потреби очищаємо від плівки та жил
  • варимо м'ясо 20 хв. у підсоленій воді
  • коли курка звариться, після повного остигання нарізаємо її довільними шматочками
  • картоплю варимо у мундирі 30 хв. до готовності
  • яйця варимо 12 хв. до готовності
  • картоплю натираємо крупно на кулінарній тертці
  • коли зварені яйця охолонуть, натираємо їх на великій тертці
  • смажимо гриби, порізані скибочками, 15 хв. 
  • коли вода з грибів випарується, додаємо олію і обсмажуємо гриби разом з цибулею, нарізаною півкільцями
  • солимо і перчимо гриби до смаку
  • огірки нарізаємо півкружальцями
  • формуємо салат шарами
  • спочатку кладемо картоплю, солимо її
  • робимо майонезну сіточку
  • на картоплю викладаємо половину огірка
  • потім викладаємо курку гіркою і робимо сіточку з майонезу
  • наступним шаром викладаємо смажені гриби з гіркою цибулі і робимо сіточку з майонезу
  • далі викладаємо огірки, що залишилися, і робимо сіточку з майонезу
  • передостаннім шаром викладаємо яйця, розрівнюємо гірку і робимо останню сіточку з майонезу
  • останнім шаром викладаємо фігурно шматочки ананасу та зерна гранату
  • салат з куркою та ананасами готовий.

Всім смачного!

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