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Ідеї для новорічного столу. Цікаві рецепти сучасних салатів
Салати - найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Їх безліч і рецепти продовжують удосконалюватись, з'являються нові. Усі, хто шукає смачні салати, знайдуть в нас не тільки прості рецепти, а й поради, як страву прикрасити, бути в тренді та здивувати гостей
Листковий салат з куркою, чорносливом та горіхами
Інгредієнти:
- філе куряче - 200 г
- чорнослив - 100 г
- яйця – 2 шт.
- сир твердий - 80 г
- цибуля ріпчаста червона - 1 шт.
- горіхи грецькі - 100 г
- огірки свіжі – 100 г
- майонез – 150 г
- сіль за смаком.
Для декору:
- кріп свіжий
- журавлина.
Покроковий рецепт приготування шарового салату з куркою, чорносливом та горіхами:
- куряче філе зварити до готовності протягом 30 хв.
- залишити остигати
- яйце зварити на круто
- охолодити та очистити
- нарізати яйце кубиками середнього розміру
- червону цибулю нарізати дрібними кубиками
- чорнослив промити, просушити серветками та нарізати смужками
- твердий сир натерти на тертці
- свіжі огірки промити та нарізати смужками невеликої величини
- остигле куряче філе нарізати кубиками
- викладати салат - шарами, змащуючи кожен шар майонезом
- першим шаром викласти курку
- другий шар – цибуля
- третій шар – чорнослив
- четвертий шар – огірки
- п'ятий шар – нарізані яйця
- додати трохи солі
- шостий шар – натертий сир
- подрібнити горіхи, присипати ними салат
- прикрасити журавлиною та свіжою зеленню
- дати салату просочитися 20-30 хв. у холодильнику
- подати до столу.
Листковий салат "Філадельфія", або ліниві суші
Інгредієнти:
- риба червона малосольна (сьомга) – 350-400 г
- сир вершковий – 150 г
- авокадо (стиглий) - 1 шт.
- огірки свіжі (невеликі) – 2 шт.
- рис круглозернистий – 250 г
- вода – 280 мл
- оцет рисовий – 2 ст. л.
- цукор – 1 ст. л. з гіркою
- сіль - 0,5 ч. л.
- норі (за бажанням та наявністю) – 2-4 шт.
- сік лимона – 2 ч. л.
- олія (за бажанням) – для змащування кільця.
Для подачі:
- соєвий соус – за смаком
- васабі – до смаку
- імбир маринований – до смаку.
Рецепт шарового салату "Філадельфія", або Ліниві суші:
- рис добре промити кілька разів
- залити водою
- накрити кришкою
- поставити на вогонь
- дати закипіти
- зменшити вогонь
- проварити рис на маленькому вогні 15 хв., не відкриваючи кришку
- вимкнути вогонь
- у каструлю з рисом покласти кілька паперових рушників, залишити на 10 хв., щоб рушник увібрав зайву вологу
- з'єднати оцет, цукор та сіль
- соус добре перемішати вилкою, щоб цукор і сіль розчинилися в оцті
- одну половину риби нарізати тонкими слайсами
- другу половину риби нарізати досить великими кубиками
- викласти рис на тарілку (він виходить трохи клейким, так і повинно бути, потім буде зручно формувати салат)
- заправити рис соусом та перемішати, потім дати повністю охолонути
- подрібнити 2 листи норі
- додати одну частину рису до норі
- добре перемішати
- огірки нарізати кубикам
- авокадо надрізати, видалити кісточку, очистити від шкірки, нарізати кубиками
- поставити на блюдо кільце роз'ємне (його можна змастити всередині олією, щоб рис не прилипав)
- викласти першим шаром рис із норі, злегка утрамбувати
- на рис викласти вершковий сир та розрівняти ложкою
- викласти шар риби кубиками
- зверху на рибу – трохи сиру
- далі – шар огірків
- потім викласти другу частину рису (тепер без норі)
- салат трохи утрамбувати, щоб він добре тримав форму і не розпадався
- знову викласти вершковий сир
- слайси червоної риби скрутити у формі довільних "трояндок"
- наступний шар – авокадо
- на цей шар викласти рештки сиру
- зверху довільно викласти "трояндочки" із червоної риби
- подавати листковий салат "Філадельфія" з соєвим соусом, васабі та маринованим імбиром.
Салат з куркою та ананасами
Інгредієнти:
- філе куряче - 3 шт.
- картопля – 4 шт.
- яйця – 4 шт.
- свіжі гриби печериці - 800 г
- огірок свіжий – 1 шт.
- майонез – 1 упаковка (200 мл)
- цибуля - 1 шт.
- ананаси консервовані – 560 г
- олія - (для обсмажування грибів)
- гранат – 1/2 шт.
Покроковий рецепт приготування салату з куркою та ананасами:
- філе курки миємо та за потреби очищаємо від плівки та жил
- варимо м'ясо 20 хв. у підсоленій воді
- коли курка звариться, після повного остигання нарізаємо її довільними шматочками
- картоплю варимо у мундирі 30 хв. до готовності
- яйця варимо 12 хв. до готовності
- картоплю натираємо крупно на кулінарній тертці
- коли зварені яйця охолонуть, натираємо їх на великій тертці
- смажимо гриби, порізані скибочками, 15 хв.
- коли вода з грибів випарується, додаємо олію і обсмажуємо гриби разом з цибулею, нарізаною півкільцями
- солимо і перчимо гриби до смаку
- огірки нарізаємо півкружальцями
- формуємо салат шарами
- спочатку кладемо картоплю, солимо її
- робимо майонезну сіточку
- на картоплю викладаємо половину огірка
- потім викладаємо курку гіркою і робимо сіточку з майонезу
- наступним шаром викладаємо смажені гриби з гіркою цибулі і робимо сіточку з майонезу
- далі викладаємо огірки, що залишилися, і робимо сіточку з майонезу
- передостаннім шаром викладаємо яйця, розрівнюємо гірку і робимо останню сіточку з майонезу
- останнім шаром викладаємо фігурно шматочки ананасу та зерна гранату
- салат з куркою та ананасами готовий.
Всім смачного!
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