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Рейтинги "Слуги народу" та "ЄС" майже зрівнялися, різниця в межах похибки, інші суттєво відстають, – Центр Разумкова

2 листопада, 2021 вiвторок
10:14

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 12,4% усіх опитаних

Рейтинг партії "Слуга народу" знижується, партія "Європейська Солідарність" збільшує підтримку. Про це свідчить телефонне опитування Центру Разумкова, в якому взяли участь 1200 респондентів. Похибка опитування не перевищує 2,9%.

Падіння рейтингів провладної партії пов’язують із погіршенням соціально-економічноі ситуації та падінням рівня життя громадян.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, за партію "Слуга народу" готові віддати свій голос 15% усіх опитаних. За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 12,4% усіх опитаних.

За даними іншого опитування Центру Разумкова у липні–серпні 2021 року, яке проводилося методом "обличчя до обличчя", рейтинг партії "Слуга народу" від усіх становив 17,1%, "Європейська Солідарність" – 10,7% від усіх опитаних.

Інші партії суттєво відстають від лідерів: "Опозиційна платформа ˗ За життя" – 7,5%, ВО "Батьківщина" – 7,2%, умовна партія Дмитра Разумкова – 5,5%, "Українська стратегія Гройсмана" – 4,6%, "Сила і честь" 3,6%, "Наші" м 3,1%, Радикальна партія Олега Ляшка – 2,1%, за кожну з інших політичних сил – менше 2% виборців. 

Більшість опитаних (55,9%) зазначили, що за останні два роки матеріальне становище їх родини погіршилося; третина респондентів (35,3%) відповіли, що воно не змінилося і 7,5% вважають, що воно покращилося.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (39,1%) та високий рівень корупції (35,4%). 10,2% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають пандемію коронавірусу, а 10,0% – війну на Сході України.

Схожими є оцінки причин кризових явищ в енергетиці. Основними причинами цих явищ опитані найчастіше називають корумпованість (37,5%) та некомпетентність влади (36,8%). 13,7% респондентів основною причиною кризових явищ в енергетиці вважають ситуацію на світових ринках газу.

Понад половина респондентів (52,0%) вважають, що відповідальність за опалювальний сезон несе центральна влада, і вона з державного бюджету має покрити додаткові витрати на опалення. 17,5% опитаних покладають більшу відповідальність на місцеве самоврядування. Чверть опитаних (24,6%) відповіли, що їм байдуже, хто компенсуватиме витрати, центральна влада або місцева, головне, аби в школах, лікарнях та садочках були теплі батареї.

Оцінюючи достатність коштів, які влада передбачила на опалювальний сезон на субсидії на житлово-комунальні послуги, 43,6% опитаних вважають, що Уряд має збільшити суму коштів на субсидії та збільшити кількість родин, які мають право їх отримувати. 7,3% респондентів вважають , що цих коштів достатньо. 7,0% опитаних відповіли, що їх не цікавить це питання, а 35,3% зазначили, що не знають, скільки коштів передбачено урядом на субсидії.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 до 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Як раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків.

рейтинг
опитування
центр разумкова
Слуга народу
Європейська солідарність
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