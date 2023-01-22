"Резніков має йти до органів, а не в комітет Ради": екснардеп Павловський про звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами
Міністр оборони України Олексій Резніков мав іти до правоохоронних органів через звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами
Про це в ефірі Еспресо заявив екснардеп Андрій Павловський.
"Мене дивує реакція міністра оборони Резнікова. До цього було враження, що він прогресивна людина європейських поглядів. Він має знати, як у таких випадках діють у європейських країнах. Для початку він би призначив внутрішнє службове розслідування, відсторонив би цього чиновника, який є головним в цьому. Сам би особисто звернувся в НАБУ, ДБР. А він чомусь звертається у парламентський комітет Ради, який не має права відкривати справи чи робити висновки по чиновникам. Я б йому порадив звернутися до органів, щоб вони об'єктивно розслідували цю справу. Факт корупції або б підтвердився, або нам би сказали, що це не правда, а маніпуляція", - вважає Павловський.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
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