Про це в ефірі Еспресо заявив екснардеп Андрій Павловський.

"Мене дивує реакція міністра оборони Резнікова. До цього було враження, що він прогресивна людина європейських поглядів. Він має знати, як у таких випадках діють у європейських країнах. Для початку він би призначив внутрішнє службове розслідування, відсторонив би цього чиновника, який є головним в цьому. Сам би особисто звернувся в НАБУ, ДБР. А він чомусь звертається у парламентський комітет Ради, який не має права відкривати справи чи робити висновки по чиновникам. Я б йому порадив звернутися до органів, щоб вони об'єктивно розслідували цю справу. Факт корупції або б підтвердився, або нам би сказали, що це не правда, а маніпуляція", - вважає Павловський.

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.