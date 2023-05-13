РФ атакувала села на Харківщині: є поранені
Сьогодні, 13 травня, російські окупаційні війська продовжують атакувати Купʼянський район Харківщини. Відомо про двох поранених внаслідок обстрілу
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Сьогодні російські окупанти обстріляли с. Хатнє Купʼянського району. Поранень зазнала жінка 43 років.
Крім того, внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу.
- Минулої доби російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
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