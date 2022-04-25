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Головна війна з Росією РФ планує організувати "референдум" у Херсоні, щоб виправдати свою окупацію, - розвідка Великої Британії

РФ планує організувати "референдум" у Херсоні, щоб виправдати свою окупацію, - розвідка Великої Британії

25 квітня, 2022 понедiлок
05:37
війна з Росією Херсон окупанти

Для Росії псевдореферендум в Херсоні є ключовим, щоб виправдати свою окупацію півдня України

Про повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

"Росія планує організувати "референдум" у місті Херсон, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключовим для досягнення мети Росії – створити сухопутний сполучення з Кримом і домінувати на півдні України", - пишуть британці.

  • Україна дала чітко зрозуміти Росії, що якщо на Херсонщині окупанти проведуть "референдум", то це поставить крапку у переговорах між країнами

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