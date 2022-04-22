РФ позбавили статусу спостерігача в Організації американських держав. У Росії назвали це "серйозною помилкою"
Рада Організації американських держав ухвалила рішення позбавити Російську Федерацію статусу постійного спостерігача при організації
Про це йдеться в заяві Організації американських держав.
Така резолюція прийнята поки РФ продовжує бойові дії на території України.
За проголосували 25 країн, проти - 0, утрималися - 8.
"Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що не залишаються осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини.
Російський посол у США Анатолій Антонов, який суміщав посаду постійного спостерігача РФ при ОАД, назвав таке рішення "серйозною помилкою", передає російський Інтерфакс.
"Ми вважаємо серйозною помилкою прийняття сьогоднішньої резолюції. Завдання будь-якої міжнародної структури - об'єднувати держави у вирішенні нагальних проблем, яких у регіоні більш ніж достатньо", - сказав він.
Довідка: Організація американських держав була створена у 1948 році для сприяння економічній співпраці та порозумінню між державами на Американському континенті. ОАД також стала займатися моніторингом виборів у державах-членах. Нині Організація налічує 34 членів, а також майже 70 постійних спостерігачів (зокрема і Україну).
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