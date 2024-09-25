"Є дуже великі сумніви": військовий експерт Селезньов припустив, що у РФ немає якісних носіїв ядерної зброї
Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що попри активне брязкання ядерною зброєю, росіяни мають обмежені можливості щодо застосування цього типу зброї
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"У квітні 2022 року я перебував на Яворівському полігоні. Тоді ми всі очікували й була оперативна інформація про те, що РФ готує удар по цьому полігону тактичною ядерною зброєю. Цього не сталось, як і не відбулось це до цього часу. Це не відбудеться навіть після зміни доктрини ядерного стримування в Росії", - вважає Селезньов.
Експерт наголосив, що Росія має обмежені ресурси та засоби для застосування ядерної зброї.
"Я переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю будь-якого типу. Чим вони можуть вдарити? Ракетою "Сармат", яка здійснила один єдиний запуск в рамках досліджень? Хоча цю ракету вони вже поставили на бойове чергування. Чи може вони будуть використовувати ракети на кшталт ракет "Воєвода"? До речі, ці ракети є українською розробкою і довгий час обслуговувалась спеціалістами з України. Росіяни можуть мріяти про все, що завгодно. Втім, є дуже великі сумніви щодо їхніх ресурсів та засобів для застосування ядерної зброї", - додав він.
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