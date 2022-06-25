РФ шукає найманців для війни з Україною на популярному сайті з працевлаштування, - ЗМІ

Про це йдеться у зверненні Фундації українських жертв війни та в телеграм-каналі "Можем обьяснить".

"Російська Федерація набирала солдатів для своєї армії, починаючи від протитанкових гренадерів і закінчуючи водіями, снайперами-розвідниками та співробітниками ОМОНу через оголошення на онлайн-платформі Avito.ru. Їх набирають до місцевих підрозділів у багатьох регіонах держави, а потім переправляють в Україну", - розповіли Фундації “Українські жертви війни".

У зверненні зазначають, що "власником" Avito.ru є компанія Prosus, акції якої розміщені у Нідерландах.

Фундація висловила занепокоєння тим, що Prosus оголосила, що припинила співпрацю з Avito і дозволила керувати місцевому – російському – керівництву. На думку творців звернення, після того, як Prosus продасть Avito, рекламні оголошення про рекрутинг військових будуть збільшуватися.

"Тому Фундація “Українські жертви війни” має намір розпочати судовий процес проти Prosus та компаній групи, вимагаючи від Prosus остаточно припинити ці незаконні оголошення", - йдеться у зверненні.

Автори звернення Фонду наголошують, що, якщо Prosus збирається продати Avito, компанія має дати гарантію, що покупець гарантує, що незаконна реклама та оголошення не з’являться на Avito.

24 червня десантники ЗСУ знищили колону російських КамАЗів з боєприпасами та пальним, а артилеристи 81-ї бригади знищили російські "ураган" і бронемашину.

Пізніше на південному фронті ЗСУ за добу знищили 46 окупантів, танки та іншу техніку.

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