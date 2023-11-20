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РФ заборонила в'їзд 11 молдовським депутатам через блокування російських ЗМІ

20 листопада, 2023 понедiлок
23:00
Світ Молдова

У понеділок, 20 листопада, РФ заборонила в'їзд 11 молдовським депутатам через блокування російських ЗМІ. Посла Молдови викликали до МЗС Росії

Про це пише Newsmaker.

Послу Ліліану Дарію висловили протест через блокування доступу до деяких російських сайтів.

"Молдавській стороні заявлено рішучий протест у зв'язку з політично мотивованим переслідуванням російськомовних ЗМІ в Молдові, що виражається, зокрема, в блокуванні доступу до їх інтернет-сайтів. Л. Дарію повідомлено, що як асиметричний захід закрито в'їзд до Російської Федерації ряду офіційних осіб Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Глава пресслужби МЗС Молдови Ігор Захаров повідомив, що в'їзд обмежили 11 депутатам із Молдови.

"Незалежно від рішень та реакції Москви, ми зобов'язуємось продовжувати захищати наш інформаційний простір від будь-якого зовнішнього втручання та зберігати тверду позицію, спрямовану проти дезінформації, гібридних атак та спроб дестабілізації ситуації в нашій країні", - сказав він.

  • Служба безпеки та інформації (SIS) Молдови у жовтні заблокувала доступ до 22 сайтів російських засобів масової інформації, більшість із яких є державними
Росія
Молдова
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