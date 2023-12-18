РФ заробила $1,25 млрд від компаній, які вийшли з її ринку

Про це повідомляє Globo.

Російський диктатор зміг скористатися відходом західних компаній з Росії та перетворив цей процес на "золоте дно". Він ставить їм умови, які вигідні його уряду та елітам.

З початку повномасштабного вторгнення сотні компаній почали оголошувати про те, що покидають ринок РФ. Тоді політики прогнозували: це зможе підірвати владу Кремля, а також "придушити" економіку агресора.

Проте в матеріалі йдеться про те, що Путін перетворив таку ситуацію на власну вигоду. Він змушує компанії, які виходять із Росії, виставляти занижену ціну за продаж свого бізнесу, або іноді просто захоплює їхню власність.

Згідно з підрахунками New York Times, компанії, що оголосили про вихід з РФ, задекларували більш ніж $103 мільярдів збитків з 24 лютого 2022 року.

Водночас Путін обклав ці виходи податками, які постійно зростають. Це поповнило російську воєнну скарбницю щонайменше на $1,25 млрд.

"Путін вичавлює з компаній якомога більшу частку цих коштів, диктуючи умови їхнього виходу", – йдеться у матеріалі.

Однак навіть за таких умов угоди не є безпечними. Зокрема, Heinken, нідерландська пивна компанія, минулої весни знайшла покупця та встановила ціну. Проте, як пише NYT, російський уряд в односторонньому порядку відхилив угоду, передавши російські активи місцевому лояльному виробнику.

"Загалом пан Путін спостерігав за одним із найбільших переказів багатства всередині Росії після розпаду Радянського Союзу. Величезні галузі промисловості - ліфти, шини, промислові покриття тощо - зараз перебувають у руках російських гравців, які стають дедалі більше домінують", - зазначили в матеріалі.