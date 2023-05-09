Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"В принципі, результат очевидний. 2-3 дні поспіль обстрілів не більше 50 по правому берегу. Це результат нашої роботи - знищення важкої артилерії ворога за два минулі дні (4 одиниці), знищення бронетанкової техніки, за допомогою якої ворог намагався маневрувати підрозділами і перевозити боєприпаси в автівках, три влучання у склади збереження боєприпасів за дві минулі доби. Ми говоримо про те, що наша робота по їх виснаженню триває і має результати", - зазначила вона.

Гуменюк також прокоментувала ситуацію з ворожими човнами на Дніпрі.

"Що стосується пересування на човнах - фактично, водний драйвінг переведений у дайвінг. Вже немає тих човнів, які вони забрали у місцевого населення. Залишилось три-чотири, за якими ми вже спостерігаємо. Як тільки вони будуть в зоні ураження - вони підуть за курсом русского воєнного корабля", - підсумувала речниця.