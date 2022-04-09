Родичі окупантів вже рахують, скільки їм дадуть на похорон за смерть своїх поки що живих військових, – СБУ

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехоплює СБУ.

У розмові дружина каже своєму чоловіку, який прийшов з війною в Україну, що російські ЗМІ запевняють, ніби в них "все чудово", а Путін всім обіцяє "ветеранку" та виплати за кожен бойовий день.

"Три мільйони й похорони оплатиш. Гроші дають хоча б", – зазначив окупант.

Його дружина відповіла, що ці гроші їй не потрібні. Але при цьому уточнила, що "3 мільйони – це за поранення, а за смерть – 5 чи 7". Окупант підтвердив, що підстав для виплат є чимало – їхню роту всю розбили: "Всю роту рас*ярили нашу… Х*й знает, чего мы тут делаем… Нас ху*чат, как котят".

"Зате дружина буде з грошима. Адже, судячи з розмов, "руZZкий мир" цікавить лише це, і заради виплат окупанти готові пожертвувати рідними", – додають в СБУ.





Нещодавно Служба безпеки України перехопила чергову розмову окупанта, де російський військовий розповідає, що вони так отримують від ЗСУ, що називають цю війну пеклом для себе та чекають ротації, аби по приїзду відразу звільнитися.

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