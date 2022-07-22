Про це повідомили на офіційному сайті порту Роттердаму.

Найбільший порт Європи у Роттердамі, в рамках застосування санкцій проти Росії, наклав остаточне ембарго на контейнерні перевезення у цю країну і з її території. Це суттєво вплинуло на загальні об’єми такого різновиду вантажів за перше півріччя.

Кількість контейнерних перевезень у порті Роттердаму з початку року знизилась майже на 9%. Адже до початку повномасштабної війни в Україні, російська торгівля становила близько 13% трафіку нідерландського порту.

Водночас, за останнє півріччя суттєво зросли об’єми перевезень вугілля та зрідженого природного газу, оскільки суттєво знизився імпорт російського газу по трубопроводах. Та й загалом, спостерігається тенденція збільшення імпорту енергоносіїв не з Росії, а з інших країн Європи.

Додамо, 21 липня Євросоюз опублікував текст сьомого пакета санкцій проти Росії.

З 21 липня Велика Британія відмовляється від російських золота, вугілля та нафти.