Росії остаточно перекрили потік контейнерних вантажів через найбільший порт Європи
Порт Роттердаму у Нідерландах повністю припинив контейнерні перевезення до Росії і з її території
Про це повідомили на офіційному сайті порту Роттердаму.
Найбільший порт Європи у Роттердамі, в рамках застосування санкцій проти Росії, наклав остаточне ембарго на контейнерні перевезення у цю країну і з її території. Це суттєво вплинуло на загальні об’єми такого різновиду вантажів за перше півріччя.
Кількість контейнерних перевезень у порті Роттердаму з початку року знизилась майже на 9%. Адже до початку повномасштабної війни в Україні, російська торгівля становила близько 13% трафіку нідерландського порту.
Водночас, за останнє півріччя суттєво зросли об’єми перевезень вугілля та зрідженого природного газу, оскільки суттєво знизився імпорт російського газу по трубопроводах. Та й загалом, спостерігається тенденція збільшення імпорту енергоносіїв не з Росії, а з інших країн Європи.
- Додамо, 21 липня Євросоюз опублікував текст сьомого пакета санкцій проти Росії.
- З 21 липня Велика Британія відмовляється від російських золота, вугілля та нафти.
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