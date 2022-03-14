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Війна з Росією: хроніка
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Росія демонструє "ознаки готовності" до перемовин, хоча Путін, схоже, має намір знищити Україну – заступниця Держсекретаря США

14 березня, 2022 понедiлок
08:43
Світ Венді Шерман

Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що тиск на Росію має ефект, і Москва демонструє "ознаки готовності" провести "реальні, серйозні переговори"

Про це Венді Шерман сказала в неділю, 13 березня, в програмі Fox News, передає "Голос Америки".

Зокрема, вона зазначила: "Цей тиск (на Росію. – Ред.) починає давати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але мушу зазначити, поки що так виглядає, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами".

Венді Шерман нагадала, що відколи почала працювати адміністрація Байдена, було виділено 1,2 мільярда доларів безпекової допомоги Україні. За її словами, ціль США – застосувати величезний тиск на Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити війну, "домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення".

За два тижні війни, додала дипломатка, Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.

  • Нагадаємо, Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії

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