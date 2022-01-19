Росія дестабілізує Україну, бо боїться розширення демократії від неї, - прем'єр-міністр Латвії
Прем'єр-міністр Латвії Артурс Кріш'яніс Каріньш заявив, що реальною загрозою для Російської Федерації є демократія, яка може поширитися на неї з України, тому РФ вдається до агресії
Про це повідомляє PAP.
"Реальна загроза для Кремля - це передусім розширення зони демократії з України на Росію. Демократія заразна. Вирішують люди, а не автократи, хто керує, і в якому напрямку буде рухатися країна", - зазначив Каріньш.
Він додав, що демократія є загрозою, яку "насправді відчуває Кремль".
"Тому РФ намагається дестабілізувати Україну", - наголосив Каріньш.
Прем'єр-міністр додав, що Латвія і Польща знають, у чому цінність демократії, адже певний час також жили в системі, де люди не мали права вибору і можливості вирішувати свою долю. І саме демократичний шлях, за словами Каріньша, привів країни до процвітання.
"Українці теж обрали цей шлях і зараз визначають свою долю, своє майбутнє без вказівок ззовні", - заявив Каріньш.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що збройний конфлікт з Росією завершиться тоді, коли вона повернеться до переговорів та виведе війська з окупованих територій.
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