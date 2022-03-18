Росія наразі уникла дефолту. Американський банк отримав виплату за російськими бондами у доларах, - Reuters
Банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій і після зарахування платіжному агенту вони будуть перевірені та далі сплачені безпосереднім власникам облігацій.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, інформує Еспресо.TVВ
Зобов'язання JPMorgan як іноземного банку-кореспондента полягали в обробці платежів, але, враховуючи обставини, перед тим банк провів консультації з владою. За словами джерела, банк уточнював в органів влади перед обробкою, чи не порушить проведення платежу накладених на Росію санкцій.
Проте за словами співрозмовника Reuters, неопрацювання платежу зашкодило б власникам облігацій. Після погодження кошти перерахували далі до платіжного агента Citi. Водночас повідомлень про те, чи отримали власники облігацій кошти, досі немає.
За словами співрозмовника агентства, отриманий платіж було виконано в доларах.
Як пояснюють експерти, санкції проти російського центробанку та державного боргу не поширюються на обслуговування зобов'язань, випущених до 1 березня 2022 року. Відтак Мінфін США мав дозволити проведення транзакцій.
Це означає, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітня, коли настане час виплачувати наступні купони.
- Нагадаємо, що зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. У середу держава-агресор повинна була сплатити 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій, невиплата яких (або виплата у рублях, як того хотіла РФ), означала би дефолт Росії.
- Проте вранці у четвер Міністерство фінансів Росії заявило, що платіжне доручення іноземному банку-кореспонденту про виплату купонів за суверенними єврооблігаціями РФ виконане, але не зазначило, у якій валюті.
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