Росія - найсильніша терористична організація. З Путіним треба вести перемовини як із терористом, - боєць ТрО Києва Фірсов

Боєць ТрО розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Терорист, який протистоїть нам, і терористична країна, проти якої ми воюємо, - найсильніша терористична організація. Звичайно, світ має розмовляти з Путіним і з рашистською федерацією, як розмовляє з терористом. Але за однієї умови - якщо весь цивілізований світ це робить", - зазначив Фірсов.



Політик наголосив, що з терористами або не ведуть перемовин, як Ізраїль, або ці перемовини повинні вести всі.



"Не буває так, що Україна в перемовинах, тобто ми окремо вибудовуємо переговори як із терористами. А Франція, до прикладу, продовжує дипломатичні комунікації. Так не повинно бути. І в нас величезне завдання, місія - в той чи інший спосіб знищувати всіх причетних до злочинів в Україні", - зауважив Єгор Фірсов.

Нагадаємо, російський громадський і політичний діяч Марк Фейгін вважає, що президент країни-агресорки Росії Путін піде на домовленості з Україною лише після поразки у війні, коли буде лежати і харкати кровʼю.

На думку президента Володимира Зеленського, війна з Росією для України завершиться тільки у випадку перемоги над загарбниками й повернення повного контролю над своїми територіями.