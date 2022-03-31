Путін піде на домовленості з Україною лише після поразки у війні, коли буде лежати і харкати кровʼю, - Фейгін

Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський - це взагалі лялька, абсолютно маловпливова фігура всередині російської ієрархії. Його навіть якось спеціально виставили, щоб це виглядало трохи карикатурно. Мовляв: "що ви хочете, ну, Мединський, що він там сказав?". Якби це був начальник Генштабу ЗС РФ генерал Герасимов, то його би не посмів критикувати, до прикладу, Кадиров", - зазначив Фейгін.



На думку громадського діяча, такий склад російської делегації на перемовинах з Україною був обраний свідомо.



"Те, що штучно триває так звана дискусія про здачу позицій, зраду, взяття Києва, як це заявляють деякі балакучі роти того ж Путіна, - це все гра його самого. Це такий розвод, щоби помацати, як публіка відреагує на будь-яку домовленість з Києвом. Поки що ця реакція негативна. Показником цього є критика від пропагандистів на кшталт Соловйова можливості миру та укладання домовленостей", - наголосив Фейгін.



Політик додав, що єдине, що може спонукати президента країни-агресорки Росії Путіна на домовленості - це воєнна поразка.



"Коли Путін уже дійсно буде лежати і харкати кровʼю, тоді він скаже: "так-так, перемовини, давайте, я на все готовий". В іншому випадку це буде тягнутися, будуть обіцянки. На Заході Путін казатиме: "дивіться, ми же домовляємось, а українська сторона опирається". Це стара схема, яка безкінечно працювала", - зазначив Фейгін.

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбувалися перемовини України з РФ, під час яких обговорили міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем і питання поводження з полоненими відповідно до міжнародних конвенцій.

30 березня на перемовинах із Росією в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн - членів Радбезу ООН та інших держав.

У свою чергу у РФ заявили про скорочення військової активності на київському та чернігівському напрямках. Також росіяни не виключають можливості зустрічі президентів обох країн.