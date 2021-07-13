Росія не надала регулятору ЄС документи про випробування "Спутник V", - ЗМІ

Про це розповідає Reuters з посиланням на джерела в Європейському регуляторі.



Джерела агентства заявляють, що розробники вакцини з російського центру Гамалії не надали Європейському агентству з лікарських засобів важливі документи про випробування вакцини, наприклад, про те, як відстежувалася статистика пацієнтів, які отримали плацебо і форми для обліку побічних ефектів.



Термін здачі документів минув ще у червні, і в регуляторі не очікують, що розгляд документів закінчиться раніше, ніж наприкінці літа. Хоча спочатку передбачалося, що препарат може бути зареєстрований у червні.

Окремо від європейського агентства оцінку вакцини робила делегація французьких вчених, повідомляє агентство.



Читайте також: Sputnik виявився повним пшиком. Мільйони росіян чекатимуть смерті, тоді як наближеним до Путіна дадуть Pfizer, - Піонтковський



Чотири людини, знайомих з роботою делегації, повідомили журналістам, що російський розробник вакцини не зумів задокументувати відповідність європейським стандартам банку клітин, що використовувався для створення вакцини.



Співрозмовники видання зазначають, що після спалаху коров’ячого сказу в Європі в 80-і роки, європейські та північноамериканські регулятори вимагають документувати безпеку вихідної сировини ембріональної бичачої сироватки, яка використовується в таких випадках. Російський розробник цього не зробив.

Водночас співрозмовники Reuters стверджують, що в інституту Гамалії просто немає досвіду роботи з іноземними регуляторами.



"Вони не звикли до таких стандартів", – сказав журналістам один з співрозмовників, який спілкувався з російськими вченими.



При цьому неназване джерело агентства, близьке до процесу вивчення вакцини, зазначив, що у регулятора немає підстав припускати, що російський препарат небезпечний або неефективний. У лютому в публікації авторитетного медичного журналу Lancet ефективність вакцини була оцінена більш ніж у 90 %.