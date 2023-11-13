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Росія планує блокувати VPN-сервіси, аби посилити контроль над російським інформаційним простором, - ISW

13 листопада, 2023 понедiлок
06:57
Війна з Росією VPN-сервіс

Російський уряд намагається посилити контроль над російським інформаційним простором за допомогою блокування VPN-сервісів

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на повідомлення міністерства цифрового розвитку РФ від 12 листопада.

У заяві міністерства цифрового розвитку йдеться про блокування лише окремих віртуальних мереж, які "експертна комісія" визначила як загрози, ймовірно, з метою запобігти обходу росіянами цензури. 

Нещодавно російський уряд оголосив про заборону послуг, які надають віртуальні та тимчасові мобільні номери, починаючи з 1 вересня 2024 року. 

Зазначається, що росіяни досі мають можливість використовувати ці мобільні номери в поєднанні з VPN-сервісами для створення анонімних онлайн-персонажів, щоб уникнути російської цензури.

Аналітики ISW стверджують, що російський уряд навряд чи дозволить працювати в Росії будь-яким VPN-сервісам, які дозволять росіянам обходити цензуру та залишатися анонімними від російського уряду.

  • У серпні британська розвідка повідомляла про те, що російська держава розпочала інформаційну кампанію, намагаючись залякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що це ставить під загрозу їхні персональні дані.
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