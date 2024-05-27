Росія планує новий наступ на північному сході України, а поранені у боях українські музиканти допомагають побратимам піснею. Акценти світових ЗМІ 27 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 травня.

Росія планує новий наступ на північному сході України

Росія знову накопичує сили біля кордону і планує новий наступ на північному сході України, пише The New York Times із посилання на слова Зеленського.

Президент України заявив, що росіяни готуються до нового наземного наступу на північному сході його країни через день після того, як в результаті ракетного удару Росії по будівельному супермаркету в Харкові загинуло щонайменше 16 осіб і десятки отримали поранення.

"Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну, – наголошує Зеленський. – Росія готується до наступальних дій".

Він зазначив, що до наступальних дій ворог готується менш ніж за 100 км на північний захід від Харкова і вже збирає там свої війська.

Тут NYT пригадує події 10 травня, зазначаючи, що Москва застала Україну зненацька, коли її війська перетнули північно-східний кордон, прорвавши українську оборону і захопивши села поблизу кордону. Це змусило уряд у Києві поспішно перекинути підкріплення, щоб зупинити російський наступ.

Однією з цілей для наступу, виходячи з коментарів пана Зеленського, може стати Сумська область на північному сході України, яка стала об'єктом частих транскордонних обстрілів, але не зазнала наземних атак відтоді, як російські війська спробували захопити її головне місто Суми. Проте речник прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що не схоже, що російські сили, зібрані біля кордону, є достатніми для здійснення масштабної атаки.

Але навіть незначне посилення російської військової активності поблизу кордону "може призвести до розтягування українських сил на ширшому фронті", вважають в Інституті вивчення війни.

Травневий наступ був найбільш значним за місяці бойових дій, і військові експерти кажуть, що ключовою метою Росії було збільшити довжину поля бою, яке вже простягається на сотні кілометрів, і таким чином змусити Україну розосередити свої війська більш тонко.

Тут NYT підкреслює, що повномасштабна війна триває різними хвилями, але зараз загострилася ситуація у Харкові, який цього місяця зазнав жорстоких російських повітряних атак, що змусило багатьох людей залишити свої домівки. У неділю кількість жертв нападу на будівельний супермаркет зросла до 16 осіб, ще 43 людини отримали поранення, згідно з повідомленням обласної військової адміністрації в соціальних мережах.

"Українська поліція опублікувала коротке відео, яке, за її словами, показує інтер'єр магазину в момент нападу. На ньому видно, як покупці спокійно роздивляються меблі для ванних кімнат, включаючи туалети і раковини, а працівники магазину, одягнені в сині футболки, стоять поруч. Раптом сцену знищив спалах світла", – пише видання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що удар здійснили так, щоб досягти максимальних жертв серед цивільного населення.

"Він не може окупувати Харків, тому намагається його вбити", – каже Кулеба, маючи на увазі пана Путіна.

Кулеба закликав союзників України у НАТО надати його країні більше ракет Patriot та інших систем, здатних захистити від ракетних ударів. Багатомільярдний пакет військової допомоги був заблокований у Конгресі США на кілька місяців, акцентує NYT, внаслідок чого Україна залишилася без боєприпасів і все більш вразливою до російських ракетних і безпілотних атак. Минулого місяця пакет нарешті ухвалили, але значна частина обладнання ще не надійшла в Україну.

У своїй промові з Харкова Зеленський закликав президента Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у мирному саміті щодо України у Швейцарії наступного місяця.

"Київ намагається заручитися підтримкою світової спільноти на підтримку угоди, яка передбачатиме повне виведення російських військ з усієї території України та припинення нападів на українську землю", – додає NYT.

Фото: Суспільне Харків

Поранені у боях українські музиканти допомагають побратимам піснею

Українські музиканти, деякі з яких були поранені в бою, борються з Росією за допомогою музики. Вони також гастролюють у США, розповідає The Washington Post.

Позивний 51-річного Юрія Іваськевича – Паваротті. Це натяк на його колишнє життя оперного співака в Україні. Життя, яке, як він думав, залишилося позаду, коли він записався на військову службу на початку вторгнення Росії.

Але після того, як Іваськевич втратив ногу, коли його підрозділ потрапив під обстріл, його завербували до іншого підрозділу української армії – "Культурного десанту".

Члени "Культурних сил", які до вторгнення були професійними музикантами, тепер повернулися до свого ремесла, подорожуючи вздовж лінії фронту, на яку дедалі більше тиснуть, щоб спробувати дати людям натяк на їхнє старе життя і трохи відволікти їх від безперервного російського наступу. Вони грають все – від українських народних пісень до Metallica, використовуючи українську традицію використання музики як форми опору російському пануванню.

"Художники, поети, музиканти, які мають бойовий досвід, можуть багато зробити для свідомості людей, – переконаний відомий музикант і телеведучий Микола Сєрга, який започаткував "Культурні сили" як спосіб допомогти солдатам пережити травми війни. – Вони можуть передати свій досвід через призму свого таланту".

Раніше цього місяця Сєрга та інші солдати-музиканти зіграли гучний, важкий фолк-рок з духовими інструментами в київському барі, де був присутній Державний секретар США Ентоні Блінкен, пригадують у WP.

"Культура допомагає дати людям емоції, стан, в якому можна відчути біль, – каже Сєрга. – Ми можемо передавати почуття, упаковані в метафору. Різні люди розпаковуватимуть їх по-різному. Як вірш з Біблії".

Минулого тижня група Іваськевича вирушила в 40-денний тур Сполученими Штатами, вони співали у Вашингтоні перед тим, як проїхати всю країну.Як зазначив співак WP, спів – це момент, щоб "подумати про мир".

Вранці в день вторгнення оперний співак поцілував дружину на прощання, пішов до призовного пункту, де йому видали АК-47. За кілька годин він та інші новобранці копали окопи для захисту Запоріжжя, його рідного міста на південному сході України. Згодом він став сержантом і гранатометником. Бої були запеклі.

"Я думав, що більше ніколи не зможу співати. Мої думки були заблоковані, – пригадує Іваськевич. – Я розумів, що треба вигнати це зло з нашої землі".

Але одного вечора в навчальному центрі у солдатів було кілька вільних хвилин, і він заспівав своїм побратимам "O Sole Mio", улюблену пісню італійського оперного співака Лучано Паваротті.

"Після цього я продовжував співати, коли ми були на фронті, – говорить він. – Якби цього не було, можна було б легко збожеволіти. Потрібно обов'язково відволіктися".

Частина музики, яку він співає, є класичною. Значна частина – народна, або пісні, написані за радянських часів, які використовували алюзії та образи, щоб пронести націоналістичні теми повз кремлівських цензорів. Жодна з них не виконана російською мовою, яку він викреслив зі свого репертуару після вторгнення.

Багато в чому "Культурні сили" спираються на багаторічну історію використання музики для підняття бойового духу на лінії фронту.

Інструмент Тараса Столяра – бандура, струнний інструмент. Вона має багатовікову українську історію та історію заборон російськими правителями, які прагнули придушити українську ідентичність.

47-річний Тарас Столяр був підлітком, коли розпався Радянський Союз. Подорослішавши в незалежній Україні, він виявив, що має схильність до гри на бандурі, і врешті-решт став керівником секції з 10 інструментів в Українському національному академічному оркестрі народних інструментів, ансамблі в Києві.

За день до вторгнення у них була репетиція. Вранці в день вторгнення Столяр вивіз свою сім'ю, хом'яка і дві бандури з Києва, а потім повернувся і записався в армію. Він почав будувати оборону столиці, зрештою просунувшись на північ, щоб служити на другій лінії оборони. Тоді, коли почалося вторгнення, він не припускав, що переживе його, і що знову гратиме на своєму інструменті. Тепер, за його словами, гра на ньому – це захист іншого аспекту України: її культури.

"Коли я йшов в армію, я не думав, що виживу, – сказав він. – Я не думав, що у мене будуть всі пальці на руках. Я попрощався з бандурою".

Не всі музиканти "Культурних сил" вважали, що назавжди проміняли зброю на музику.

25-річна Ольга Рукавішнікова починала кар'єру скрипальки та диригента, коли почалося вторгнення. Вона відклала її, щоб приєднатися до підрозділу розвідки, беручись за небезпечну роботу, яка іноді приводила її в лічені метри від російських військ. Вона розповіла, що брала участь у хвилі за хвилею інтенсивних боїв, неодноразово отримуючи значні осколкові поранення.

Зараз Рукавішнікова грає на скрипці з чорною пов'язкою у вигляді черепа і кісток на лівому оці, відновлюючись після осколкового поранення. За її словами, гра на скрипці для побратимів доводить багатьох із них до сліз. Вона сподівається відновитися після поранення і повернутися на фронт: "Поки я граю, я розумію, що їм це потрібно, але потім я думаю лише про те, як би швидше повернутися до стрільби по орках".