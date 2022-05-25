English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія програє у війні дронів, - The Economist

Росія програє у війні дронів, - The Economist

25 травня, 2022 середа
20:28
війна з Росією Байрактар

Спроможність Росії вести електронну боротьбу була значно перебільшеною

Про це пише The Economist.

Видання стверджує, що російська армія володіє величезними ресурсами для радіоелектронної боротьби (РЕБ) з дронами у вигляді мобільних підрозділів на вантажівках, які супроводжують наземні війська. Однак Томас Вітінгтон, військовий аналітик, що спеціалізується на РЕБ, зазначає, що такі підрозділи, як правило, повинні мати ціль у зоні видимості (маленькі дрони можуть бути важкодоступними для радарів, щоб їх помітити). Схоже, Росія боїться просувати підрозділи радіоелектронної боротьби достатньо близько до передової, щоб вони були ефективними. Бо їх можуть  знищити або, що ще гірше, захопити, а їхні "секрети" потраплять на Захід.

Зате українці досі успішно використовують дрони для розвідки та корегування артилерійського вогню. А квадрокоптери взагалі знищують російські танки, скидаючи на них вибухівку. З іншого боку, російські безпілотники падають з неба надто часто. 

Росія постійно втрачає свої дрони, зокрема розвідувальну модель "Орлан-10". З початку війни їх збили вже 31. Найчастіше для цього використовували системи РЕБ, а не ракети. Проблема – у використанні комерційних, а не військових компонентів під час розробки "Орлан-10", що робить його ще більш вразливим. 

Крім систем РЕБ, українські війська мають різноманітні портативні глушники. Ці малопотужні агрегати виглядають як променеві гармати з науково-фантастичного фільму. Томас Вітінгтон каже, що вони мають ефективний радіус дії на кілька кілометрів. Відомо, що ЗСУ зараз успішно застосовують DroneGun виробництва DroneShield, EDM4S Sky Wipers від NT Service (литовської компанії) та вітчизняний глушильник KVSG-3.

Ну, і звісно Bayraktar. Їх дуже часто застосовують для прицільних ударів по колонах техніки. А для РЕБ вони майже недосяжні, оскільки той же турецький Bayraktar TB2 оснащений електронними фільтрами, які доволі успішно нейтралізують системи радіоелектронної боротьби.

The Economist та його експерти роблять однозначний висновок: Росія програє війну дронів.

  • Україна ще наприкінці минулого року запустила власне виробництво "Байрактарів".
  • У березні 2022 року Київ домовився з Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Bayraktar, які використовуються для знищення колон російської бронетехніки.
  • Вже наприкінці березня у Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
озброєння
The Economist
дрони
Читайте також:
Родриго Дутерте
24 травня, 2022 вiвторок
"Я вбиваю злочинців, а не дітей і стареньких": Путіна назвав дітовбивцею президент Філіппін Дутерте, відомий позасудовими розправами
Сергій Шойгу
24 травня, 2022 вiвторок
Шойгу вигадав ще одну причину вторгнення РФ в Україну
Кирило Буданов
24 травня, 2022 вiвторок
Буданов пояснив, чому розвідка чекає на переломний момент у війні в серпні
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.22
    Купівля 34.22
    Продаж 35.79
  • EUR
    Купівля 36.08
    Продаж 38.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
25 травня
21:41
Війна з Росією
Росія зруйнувала понад 200 підприємств, 12 аеропортів та більше тисячі навчальних закладів, - Шмигаль
21:30
обстріляли лікарню в Лимані
Росія продовжує знищувати українців: 25 травня на Донеччині вбито 4 мирних жителів
21:22
нафтопровід
Київ та Будапешт домовляються про транспортування "трубою Медведчука" дизелю в Україну
21:08
знищили російський БТР
ОТУ "Схід" 25 травня вбили 62 окупантів, знищили безпілотник, БТР і 6 артилерійських систем
21:08
Юрій Іванющенко
Уряд Швейцарії просить суд заарештувати активи соратника Януковича
20:58
авіаудар
На Хмельниччині пролунали вибухи
20:54
Луганщина
РФ окупувала 95% території Луганської області, - Гайдай
20:53
Артіс Пабрікс
Якщо Україна програє війну, то наступна буде у нас, - Міноборони Латвії
20:49
Бої на Сході
У Міноборони розповіли, чи готують контрнаступ на Сході
20:49
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай підштовхнув Путіна розпочати війну проти України, - Піонтковський
20:48
зерно порт
У ЄС не виключають "військову допомогу" для безпечного вивезення зерна з України морським шляхом
20:36
Умань, поле
В Умані пролунали вибухи
20:29
Зеленський
Зеленський підтримав петицію про візовий режим з РФ
20:16
білоруські військові
Білорусь проведе військові навчання 26 травня поблизу кордону з Волинською областю
20:04
Опитування
Попри війну, українці оптимісти – у краще майбутнє вірить 2/3 населення, - опитування
19:59
Дмитро Кулеба та Стево Пендаровським
"На шляху до ЄС наші країни є союзниками, а не конкурентами": Кулеба зустрівся з президентом Північної Македонії
19:56
Рада ЄС
Рада ЄС ухвалила нові правила, які дозволяють Євроюсту зберігати докази воєнних злочинів в Україні
19:42
Anonymous
Anonymous опублікували список електронних адрес та паролів прокремлівських хакерів
19:36
Зеленодольська громада, Криворізький район
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено дитсадок, церкву й житлові будинки
19:36
Ексклюзив
Чехія вертоліт МІ 24
Передані Чехією ударні гелікоптери Мі-24Д значно підсилять ВПС України, - військовий авіатор Хазан
19:30
Інфографіка
вступна кампанія
Тестування у 21 області й Києві, а також у 23 країнах світу: в МОН роз'яснили особливості вступної кампанії – 2022
19:20
Принц Чарльз та герцогиня Кронуольська Камілла
Принц Чарльз приїхав до українських біженців у центрі допомоги поблизу Бухареста
19:16
Ексклюзив
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як російські окупанти звільняють окуповані міста від нашої історії і мови
19:14
Запоріжжя
РФ проводить підготовку до наступу на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, - Генштаб
19:08
Ексклюзив
Меркель, Путін, Макрон
Місія французьких президентів - юридично оформлювати окуповані Росією території, - Піонтковський
18:59
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, - Ярмоленко
18:57
нафтовий танкер
Французький Total "на тлі зневаги до Росії" замовив вантаж нафти в ОАЕ на танкері Moscow Spirit
18:51
британія україна
Британія не послаблюватиме санкцій проти РФ в обмін на коридор для експорту зерна з України, - Reuters
18:51
скраплений газ корабель
Німеччина закуповуватиме скраплений газ у США
18:40
Ексклюзив
Роман Костенко
Для прориву на Півдні України ворог концентрується та підтягує важку техніку, - полковник Костенко
18:31
жертви обстрілу
В Україні з 24 лютого внаслідок воєнних дій загинули близько 4 тис. мирних мешканців - ООН
18:29
Стефано Піолі
В Італії троє хлопців принесли у поліцію чемпіонську медаль тренера "Мілана" Піолі, яку той втратив на стадіоні
18:21
Щоденна робота нашої команди: Порошенко показав нові пікапи, шоломи, броніки і "старлінки", які їдуть на фронт
18:16
Арсеній Яценюк
Уже тричі був на допиті у цій справі, про новий виклик дізнався зі ЗМІ, - Яценюк
18:15
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
Унаслідок російського обстрілу Балаклії загинуло двоє людей, серед поранених - дитина
17:56
Бій Денис Берінчик - Хосе Санчес
Боксеру Берінчику збираються організувати бій за претендентський або чемпіонський пояс
17:47
кадирівці
Замість так званих поліцейських "ДНР" у Маріуполь зайшли кадирівці
17:47
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Росіяни атакують поступово, але від ідеї захопити хоча б половину України не відмовилися, - журналіст Лиховій
17:42
Затриманий у держзраді
Передавав ФСБ дані про об’єкти ЗСУ й створив схему наступу на місто: мешканця Хмельницького підозрюють у держзраді
17:29
Анжеліка Терлюга
Україна прийме чемпіонат Європи з карате
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV