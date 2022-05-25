Росія програє у війні дронів, - The Economist

Про це пише The Economist.

Видання стверджує, що російська армія володіє величезними ресурсами для радіоелектронної боротьби (РЕБ) з дронами у вигляді мобільних підрозділів на вантажівках, які супроводжують наземні війська. Однак Томас Вітінгтон, військовий аналітик, що спеціалізується на РЕБ, зазначає, що такі підрозділи, як правило, повинні мати ціль у зоні видимості (маленькі дрони можуть бути важкодоступними для радарів, щоб їх помітити). Схоже, Росія боїться просувати підрозділи радіоелектронної боротьби достатньо близько до передової, щоб вони були ефективними. Бо їх можуть знищити або, що ще гірше, захопити, а їхні "секрети" потраплять на Захід.

Зате українці досі успішно використовують дрони для розвідки та корегування артилерійського вогню. А квадрокоптери взагалі знищують російські танки, скидаючи на них вибухівку. З іншого боку, російські безпілотники падають з неба надто часто.

Росія постійно втрачає свої дрони, зокрема розвідувальну модель "Орлан-10". З початку війни їх збили вже 31. Найчастіше для цього використовували системи РЕБ, а не ракети. Проблема – у використанні комерційних, а не військових компонентів під час розробки "Орлан-10", що робить його ще більш вразливим.

Крім систем РЕБ, українські війська мають різноманітні портативні глушники. Ці малопотужні агрегати виглядають як променеві гармати з науково-фантастичного фільму. Томас Вітінгтон каже, що вони мають ефективний радіус дії на кілька кілометрів. Відомо, що ЗСУ зараз успішно застосовують DroneGun виробництва DroneShield, EDM4S Sky Wipers від NT Service (литовської компанії) та вітчизняний глушильник KVSG-3.

Ну, і звісно Bayraktar. Їх дуже часто застосовують для прицільних ударів по колонах техніки. А для РЕБ вони майже недосяжні, оскільки той же турецький Bayraktar TB2 оснащений електронними фільтрами, які доволі успішно нейтралізують системи радіоелектронної боротьби.

The Economist та його експерти роблять однозначний висновок: Росія програє війну дронів.

Україна ще наприкінці минулого року запустила власне виробництво "Байрактарів".

У березні 2022 року Київ домовився з Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Bayraktar, які використовуються для знищення колон російської бронетехніки.

Вже наприкінці березня у Туреччині презентували новий Bayraktar з українським двигуном.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb