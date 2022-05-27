Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.

"Ми бачимо в цьому тенденцію, погану тенденцію. Ці воєнні злочини не з’явилися саме зараз і саме в Україні. Їх скоювали і раніше. В Україні воєнні злочини скоювали з єдиної причини - через те, що їх не зупинили раніше. Що воєнні злочинці за це ніяк не відповіли раніше. Ні в Грузії, ні насправді у 2014 році після боротьби на Донбасі та в Криму. Тобто, вони просто не відчули жодних наслідків. Злочинці не постраждали", - зазначив Клява.

Латвійський дипломат наголосив, що Росію потрібно зупинити, інакше війни й воєнні злочини проти мирного населення будуть продовжуватися.

"Важливо, щоб це припинилося зараз і тут. Бо інакше це може поширитися всюди. Якщо воєнні злочинці не бачитимуть наслідків, то все це піде далі та продовжить розростатися. І ми повинні зупинити це. Іншого виходу просто немає. Я справді вірю в те, що безпосередні злочинці, ті, хто причетний до скоєння воєнних злочинів постануть перед судом та отримають покарання. З політичними лідерами трішки складніше. Ті, хто наказував це робити, з ними буде трішки складніше. Та це не означає, що ми повинні здатися", - зауважив Ілгварс Клява.

Дипломат Роман Безсмертний вважає, якщо Росія не капітулює у війні з Україною та не зазнає краху, через певний період РФ розпочне нову агресивну війну проти сусідніх держав.

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