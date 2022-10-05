Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

Зазначається, що співробітнику литовського посольства, який прибув до відомства, повідомили про оголошення Умбрасене персоною нон грата з вимогою виїхати з Росії в п’ятиденний термін.

"Було також заявлено, що з урахуванням ворожої лінії Литви на повне обвалення двосторонніх відносин, включно з гуманітарними зв'язками, російська сторона заморожує діяльність культурного центру литовської дипмісії в Москві – так званого "Будинку Балтрушайтіса", – йдеться в заяві.

Відомо, що за два дні до цього Литва оголосила персоною нон грата тимчасового повіреного у справах РФ Сергія Рябоконя. Рішення пояснили тим, що "останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом, можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймальної країни".

24 вересня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Ландсбергіс зазначив, що росіяни повинні залишитися в себе в країні та боротися проти Путіна.

30 вересня Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в НАТО.