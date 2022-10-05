Росія висилає повірену в справах Литви та призупиняє роботу культурного центру посольства
МЗС Росії оголосило персоною нон грата тимчасово повірену в справах Литви Віргінію Умбрасене у відповідь на аналогічний крок Риги кількома днями раніше
Про це йдеться на сайті МЗС РФ.
Зазначається, що співробітнику литовського посольства, який прибув до відомства, повідомили про оголошення Умбрасене персоною нон грата з вимогою виїхати з Росії в п’ятиденний термін.
"Було також заявлено, що з урахуванням ворожої лінії Литви на повне обвалення двосторонніх відносин, включно з гуманітарними зв'язками, російська сторона заморожує діяльність культурного центру литовської дипмісії в Москві – так званого "Будинку Балтрушайтіса", – йдеться в заяві.
Відомо, що за два дні до цього Литва оголосила персоною нон грата тимчасового повіреного у справах РФ Сергія Рябоконя. Рішення пояснили тим, що "останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом, можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймальної країни".
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