Про це він написав у твіттері.

Ландсбергіс зазначив, що росіяни повинні залишитися в себе в країні та боротися проти Путіна.

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна", - написав він.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin.</p>— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) <a href="https://twitter.com/GLandsbergis/status/1573389737741918209?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації. Пізніше на сайті кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації.

Казахстан також заявив, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.