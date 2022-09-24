Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від відповідальності, - міністр закордонних справ Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності
Про це він написав у твіттері.
Ландсбергіс зазначив, що росіяни повинні залишитися в себе в країні та боротися проти Путіна.
"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна", - написав він.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin.</p>— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) <a href="https://twitter.com/GLandsbergis/status/1573389737741918209?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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- Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
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