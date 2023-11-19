"Росія все поставила на цю війну, значною мірою й себе", - економіст Ус

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія все поставила на цю війну, значною мірою вона себе поставила, коли вони кажуть, що це питання екзистенційного існування. Абсолютно так, вони поставили свою країну. Тепер по завершенню війни, в її фіналі, думаю, все завершиться тим, що Російська Федерація як держава припинить своє існування. Я не уявляю як після поразки Росія збережеться", - розповів Ус.

Він підкреслив, російська влада розуміючи, що для них це питання виживання та існування, тому вони всі гроші будуть направляти у сферу оборони.

"Як мені здається з другої половини наступного року в Росії може так трапитися, що не буде грошей елементарно на виплати бюджетникам, бо для них все ж таки пріоритет оборона і вони насамперед про неї думають, а що там лікарні, навчання та пенсії - це все другорядне для Росії", - відкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

За його даними, у березневому звіті центрального банку Росії було написано, що проблема економіка країни полягає у тому, що виробництво товарів та послуг, що складають ВВП РФ змістилася зі сфер виробництва та споживання на інші. Ус переконаний, що завдяки голові центробанку Росії Ельвірі Набіулліні та її першій заступниці Ксенії Юдаєвій економіка країни ще тримається: "Як тільки їх приберуть, то це лише пришвидшить падіння російської економіки".